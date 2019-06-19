Новосибирские депутаты обсудили состояние городских лесов

На заседании рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории города Новосибирска, посвященном состоянию экологии города, 14 июня рассматривались вопросы состояния городских лесов, повышения концентрации ртути в Калининском районе, а также мониторинга городского воздуха.
В большом зале мэрии Новосибирска 14 июня состоялось заседание рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории города Новосибирска, посвященное экологической ситуации в городе. Вел заседание руководитель рабочей группы, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин, который сразу предупредил: повестка будет насыщенной, а доклады — интересными и злободневными.
Уже первый доклад, подготовленный руководителем общественной организации «Город» Андреем Гудовским, был связан с такой проблемой, как мониторинг новосибирского воздуха, — чем дышат горожане. Он привел данные исследования состава воздуха за март 2019 года. В ходе исследования, выполненного Федеральным государственным бюджетным учреждением «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», анализировались следующие показатели, характеризующие качество атмосферного воздуха: диоксид серы, диоксид азота, аммиак, сероводород, взвешенные вещества. Согласно данным, которые огласил Гудовский, в марте 2019 года уровень загрязнения атмосферы города по взвешенным веществам был определен как повышенный, в апреле же степень загрязнения атмосферы воздуха по этому показателю изменилась с повышенного на высокий. В марте по сероводороду превышение зафиксировано в дни снятия проб в Дзержинском, Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах. В конце марта наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации по аммиаку в 2 и более раза в точке отбора на Красном проспекте.
В апреле во всех районах, где проводился отбор проб воздуха, концентрации диоксида серы, аммиака и сероводорода не превышали установленные значения санитарно-гигиенического норматива. Однако в этом месяце была зафиксирована повышенная запыленность, концентрация пыли превышала среднесуточную предельно допустимую норму в Дзержинском и Кировском районах, где превышение составило 2,5 раза.
«Аммиак, зафиксированный в марте, также может присутствовать в связи с близостью животноводческих хозяйств, а также в связи с проведением строительных работ. Что послужило причиной в данном конкретном случае — пока понять невозможно, но сразу вспоминается Кудряшовский мясокомбинат», — отметил Андрей Гудовский и предложил направить соответствующий запрос предприятию от имени Совета депутатов. Такую инициативу поддержал и Игорь Кудин. «Посмотрим, что ответит представитель этого свинокомплекса, и соответственно будем действовать и реагировать, потому что ситуация неприемлемая», — подчеркнул глава комиссии.
О безопасности на территории НЗХК рассказал главный эколог предприятия Иван Пильчик. Свое выступление он начал со слов о том, что безопасность — наивысший приоритет для структур атомной отрасли. По его словам, в 2021 году будет прекращена эксплуатация хранилища отходов, новый комплекс позволит перерабатывать отходы внутри предприятия — сложится замкнутый цикл.
При этом одним из самых обсуждаемых вопросов стало состояние городских лесов. Исполняющий обязанности руководителя ГУБО Евгений Антонов рассказал, что совокупная их площадь превышает 8 тысяч гектаров. «Состояние городских лесов можно охарактеризовать удовлетворительно, но если мы до января 2019 года могли составлять протоколы на нарушителей, то сейчас, с вводом системы по обращению с коммунальными отходами, у нас нет таких полномочий», — отметил он. Продолжается и постепенная очистка лесов от мусора, патрулирование по охране лесов от пожаров. Руководитель МУП «Горзеленхоз» Александр Сумин привел данные о затратах на данную отрасль: 67% — заработная плата служащих, 14% — затраты на топливо. «Необходимо больше уделять внимания для того, чтобы свалки быстро ликвидировались, поскольку они являются причиной лесных пожаров», — предложил он. А руководитель департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев рассказал о муниципальном лесном контроле, который осуществляет мэрия, — в сентябре этого года должна пройти плановая проверка.
Доклады вызвали немало вопросов и предложений — в частности, тема неприятных запахов нашла свое развитие в идее изучения незаконных сливов в ливневую канализацию, их влиянии на городскую экологическую обстановку. Тема состояния лесных лесов оказалась самой «горячей» — обсуждались различные составляющие данной проблемы, например, постановка на кадастровый учет городских лесов, осуществление лесного контроля вновь организованным комитетом по экологии, борьбе с въездом автомобилей в городские леса. «На сегодня в отрасли происходит реформирование, мы его закончим, проведем в сентябре проверки», — рассказал Дмитрий Перязев. Присутствовавшие на совещании общественники шли еще дальше — были предложения о восстановлении муниципальной полиции, которая бы как раз и занималась борьбой с нарушениями в лесной сфере.
По завершении мероприятия Игорь Кудин зачитал проект решения рабочей группы. Среди пунктов решения — заслушать информацию о постановке городских лесов на кадастровый учет на следующем заседании группы, потому что участники сегодняшнего мероприятия признали: промедление этого процесса создает остальные проблемы. Он отметил, что комиссия по городскому хозяйству будет добиваться финансирования этих мер.
«В ближайшее время мэрия города Новосибирска предоставит информацию о деньгах, которые необходимы, — рассказал Игорь Кудин. — Мы, естественно, этот вопрос проговорим с мэром, я уверен, что он нас поддержит, для того чтобы в бюджете 2020 года необходимые средства были предусмотрены, и задача постановки городских лесов на кадастровый учет решилась. Также сейчас мы будем совместно с общественниками и мэрией выстраивать отношения в плане защиты наших городских лесов, потому что машины заезжают в лес, к сожалению, пожары там случаются, поэтому нам необходимо выработать алгоритм быстрой реакции на такого рода нарушения, чтобы можно было наши городские леса защитить».