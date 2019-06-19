Сотрудники «Горводоканала», причастные к хищению 29 млн рублей, предстанут перед судом в Новосибирске

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух работников муниципального унитарного предприятия «Горводоканал».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, два сотрудника МУП «Горводоканал» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.

По версии следствия, сотрудники предприятия заключили муниципальный контракт на строительство расположенного в Новосибирске водопровода. При исполнении контракта были использованы трубы и иные строительные материалы, которые не соответствовали требованиям проектно-сметной документации.

Используя восстановленные трубы вместо новых, а также иные материалы, не предусмотренные условиями контракта, подельники завысили фактически понесенные расходы, похитив денежные средства предприятия на общую сумму более 29 млн рублей.

На данный момент, уголовное дело передано в Центральный районный суд Новосибирска.

Стоит отметить, что с руководителем строительно-монтажной организации ООО «СибстройАльянс», который также, по версии следствия, причастен к мошенничеству и хищению денег, прокуратура подписала досудебное соглашение о сотрудничестве и направила в июне 2019 года уголовное дело в суд.

Напомним, что 1 марта 2019 года стало известно, что в здание «Горводоканала» Новосибирска прибыли сотрудники правоохранительных органов. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердили в главном управлении МВД по Новосибирской области.

5 марта текущего года Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику отдела капитального строительства МУП «Горводоканал» Алексею Теплых.

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