Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительно-монтажной организации ООО «СибстройАльянс», который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (29 млн рублей) и покушение на ограничение конкуренции. Информацию об этом 5 мая сообщили корреспонденту «Континента Сибирь» в областной прокуратуре.

Уголовное дело расследовано следователем ГУ МВД России по Новосибирской области. По версии следствия, директор общества, вступив в сговор с работниками МУП «Горводоканал», заключил муниципальный контракт на строительство расположенного в Новосибирске водопровода. При его исполнении он использовал трубы и иные строительные материалы, которые требованиям проектно-сметной документации не соответствовали.

«Используя восстановленные трубы вместо новых, а также иные материалы, не предусмотренные условиями контракта, руководитель фирмы завысил фактически понесенные им расходы, похитив денежные средства предприятия на общую сумму более 29 млн. рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области.

Кроме того, обвиняемый заключил с одним из руководителей организации-конкурента ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное антимонопольным законодательством, в целях поддержания цены на электронных аукционах на строительство других объектов для МУП «Горводоканал».

«Он обеспечил заключение с предприятием муниципальных контрактов по выгодной цене в пользу подконтрольных ему фирм на общую сумму более 220 млн. рублей. Однако преступление не было доведено до конца в связи с досрочным расторжением контрактов», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Центральном районном суде Новосибирска.

Напомним, что 1 марта стало известно, что в здание «Горводоканала» Новосибирска прибыли сотрудники правоохранительных органов. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердили в главном управлении МВД по Новосибирской области.

5 марта Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику отдела капитального строительства МУП «Горводоканал» Алексею Теплых.

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