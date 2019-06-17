«Континент Сибирь» продолжает формировать традиционный рейтинг корпоративных сайтов компаний СФО. За последние годы изменились не только технологии, но и запросы со стороны как клиентов и партнеров, так и контролирующих организаций. Одним интересны новые виджеты, другим — вопрос хранения персональных данных и информации о компании. В каком направлении развивается веб-продакшн и какие корпоративные сайты «сибиряков» можно назвать лучшими — в материале «КС».

Путей много

Мнения о том, куда идет рынок сайтостроения, оказались достаточно полярными. По словам руководителя отдела разработки агентства интернет-маркетинга «Директ Лайн» Станислава Мозгеля, одним из главных трендов последних лет на этом направлении можно считать «вымывание» сайтов среднего сегмента. С каждым годом проекты корпоративных сайтов становятся все более «полярными»: либо глубокая индивидуальная проработка и куча функций за очень хорошие деньги, либо «дешево и быстро» из готовых шаблонов.

«В первом случае все большее внимание уделяется содержанию, а не форме, — продолжает он. — Максимально глубоко прорабатываются всевозможные пользовательские сценарии. Выделяется ресурс на подробное проектирование интерфейса и структуры, подготовку контента и качественной презентации продукта. Дизайн становится более прагматичным, функциональным, инженерным. У заказчиков укрепляется понимание, что это дизайн должен решать конкретную задачу для конкретной аудитории. Во втором случае задача разработки сайта решается либо использованием конструктора, либо на базе готовых сайтов из маркетплейсов. Это хороший вариант для быстрого старта: лучше использовать хороший готовый шаблон, чем пытаться изобрести велосипед с плохим дизайнером».

Другую оценку дает директор студии ITConstruct Роман Петров. По его мнению, «поляризация» рынка сайтов, напротив, осталась в прошлом: если раньше заказчики выбирали либо проект «на коленке», либо долгую кропотливую разработку по индивидуальному варианту, то сейчас в тренде более универсальные модели. И при этом их функционал значительно превосходит прежние «дорогие» варианты. «Эпоха сайтов на века осталась позади, — констатирует Роман Петров. — Сегодня, при таком обилии функций, индивидуальную разработку с нуля могут позволить себе очень немногие. Но это не значит, что сайты утратили индивидуальность: готовые решения можно дорабатывать — и не только в плане дизайна».

Станислав Мозгель также с этим согласен: «Есть и гибридный вариант — разработка на типовых решениях, но с перепроектированием основных конверсионных страниц и с подготовкой контента для сайта. Это, с одной стороны, позволяет вывести проект на совершенно другой уровень решения своей задачи, с другой — все еще позволяет держаться в сегменте экономрешений и не уходить в согласование дизайна».

«Для каких-то компаний подходит одно решение, для других — другое. Но в целом мы за простую и лаконичную подачу информации, без лишнего перегруза, — высказывает свою точку зрения руководитель дизайн-студии Code Studio Александр Смирнов. — Сейчас очень много сайтов со сложными анимациями, взаимодействиями, наворотами. Нам это кажется лишним. На таких сайтах сложно что-то найти, понять и разобраться, но такие сайты выигрывают различные награды и выглядят эмоционально».

Иначе смотрит на рынок директор «Студии ЯЛ» Алексей Радкевич. Он считает, что о каких-то изменениях в сайтостроении говорить сегодня не приходится: «В целом не происходит улучшение уровня корпоративных сайтов, год от года одно и то же».

Взгляд с двух сторон

В этом году в рейтинг «Континента Сибирь» попали шесть проектов сибирских веб-студий, которые получили свои оценки сразу с двух сторон. С одной стороны — позиция представителей рынка веб-разработки, которые оценивали дизайн, функциональность, работоспособность, оптимизацию и так далее. В общем, техническая изнанка. С другой — позиция аудитории, на которую ориентировались заказчики проекта, а также эффективность возложенных на проект задач.

«Не бывает сайтов плохих и хороших, есть сайты эффективные и неэффективные — это зависит от того, выполняет ли проект поставленную задачу, — говорит Станислав Мозгель. — Чтобы оценить эффективность сайта, нужно знать, на какую аудиторию он ориентирован, и к чему, по замыслу создателя сайта, должна прийти целевая аудитория после его изучения».

Великолепная пятерка — 2019

В этом году в рейтинге приняли участие корпоративные сайты сибирских компаний, которые, по мнению экспертов и участников рынка, заслуживают быть лучшими. Проекты должны быть, во-первых, сданы с мая 2018-го по май 2019 года, во-вторых, это должны быть именно корпоративные сайты: информационные порталы, промосайты, интернет-магазины в конкурсе не участвовали. После составления шорт-листа проектов жюри — участники рынка веб-разработки — выставили оценки каждому из них, и в итоге из этого списка было выбрано пять лучших сайтов. При этом своим проектам разработчики не ставили оценок и резолюций, вместо этого давая небольшой комментарий о том, как проходило создание сайта, какие задачи ставились и как решались.

Итак, кто же вошел в пятерку лучших в этом году.

Пятое место (2,7 балла) — сайт кузовного сервиса дилерского центра компании «Сибирские Моторы». Разработчик — «Контур»

Сайт кузовного сервиса дилерского центра компании «Сибирские моторы» вошел в этом году в Топ-5. С точки зрения конструкции и дизайна — крепкий середняк, по мнению жюри. «Хороший лендинг. Чистенькие картинки. Сервис вызывает доверие», — оценил работу Роман Петров. Правда, его немного смутили примеры работ на главной странице: «Не разбираюсь в ценах, но убитую в хлам машину отремонтировали за какие-то смешные деньги. Подсознательно чувствую: что-то не так».

С точки зрения пользователей оценка примерно такая же — крепкий середняк. Аудитория достаточно понятна, как и продукт. Но в то же время эта информация становится ясна только со второго экрана, а не сразу при входе на сайт. Главная страница, по мнению жюри, перегружена ненужной и малоценной информацией. «Не очень ясен посыл вкладки «Нам доверяют». Вам доверяют эти автоконцерны, вы авторизованный сервис-центр или к вам приходят владельцы этих авто? — рассуждает Станислав Мозгель. — «98% клиентов — владельцы иномарок от эконом до премиум-классов». В чем ценность информации для потребителя? При этом информация о гарантиях разбросана по странице: аттестация по стандартам Porsche, пожизненная гарантия, гарантия полного восстановления заводской формы, лаборатория по подбору колера. Все это не считывается как единое целое о подходе, и в результате не складывается образ «крутой компании». Кроме того, нет отзывов, хотя именно отзывы в такой высококонкурентной тематике играют большую роль в конверсии».

Итого сайт «Сибирских моторов» получает 2,7 балла из 5 за саму работу и 3 балла из 5 за ее эффективность. «В целом слишком много информации, текста, тяжело воспринимается», — так описал свое впечатление от проекта Александр Смирнов.

Четвертое место (3,2 балла) — сайт компании «Вира-Строй». Разработчик — «Космос-Веб»

Сайт строительной компании «Вира-Строй» получил в рейтинге «КС» самые противоречивые оценки. Именно этот проект, с одной стороны, получил премию E-Sib-2019, опередив в том числе некоторых других участников этого рейтинга. И в то же время он получил самые низкие оценки некоторых из членов жюри. «Кошмарный сайт во всех смыслах. Квартиру нормально не выбрать. Фильтров нет. Дизайн ужасный», — такие резолюции сопровождали некоторые оценки этого сайта. В то же время среди экспертов нашлись и те, кто назвал этот проект самым лучшим.

Одной из причин такого сильного разброса оценок стало то, что сайт в настоящее время обновляется, из-за чего в старой версии (которая и попала в Топ) могут возникать сбои. «Хороший сайт, но сегодня он у меня почему-то не открылся», — примерно такие оценки дали многие члены жюри. Одним из тех, кто дал новому варианту сайта самые высокие оценки и поставил его на первое место, стал Алексей Радкевич: «Хороший, чистый сайт, подходит целевой аудитории».

Подробный разбор со стороны целевой аудитории сделал Станислав Мозгель: «Если цель сайта — продавать квартиры, то неправильно определено главное конверсионное действие: нет призыва записаться на просмотр. Недвижимость — сложная тематика, и продажа происходит не онлайн, а при личной встрече. На сайте предлагается рассчитать ипотеку, посмотреть варианты квартир по критериям, заказать звонок и даже забронировать квартиру, к чему потребитель точно не готов. Но нет главного — предложения приехать и посмотреть выставочную квартиру, пройтись по территории, поговорить с менеджером лично. В целом кажется, что на сайте много избыточной рекламной информации, которая не соответствует реальным запросам аудитории. Для этого нужно тщательно вникнуть в бизнес, поработать с менеджерами компании и понять, какие вопросы и сомнения озвучивают клиенты и как с ними работать на сайте».

Итого сайт «Вира-Строя» получает 3,2 балла из 5 за саму работу и 4 балла из 5 за ее эффективность. Но это оценки старого варианта сайта: новый, по мнению жюри, обязательно попал бы в тройку лидеров.

Третье место (4,3 балла) — сайт компании «Обувь России». Разработчик — digital-агентство Wow

Первую тройку финалистов открыл новый сайт «Обуви России», совсем чуть-чуть не добравший до второй позиции. «Новая версия сайта — лучшее, что могло с ним случиться, — высказывает свою точку зрения Роман Петров. — Я отдаю свой голос именно ему, потому что он показывает, как можно подать компанию инвесторам. Сайт хорош и по дизайну, и по механике, и по контенту». Дополнительную весомость его оценке придает еще и то, что именно ITConstruct пять лет назад делали предыдущую версию сайта компании. Этот же вариант — продукт digital-агентства Wow.

Оценки «Обуви России» — в диапазоне между 4 и 5 баллами, но если «техническая» часть оказалась ближе к пяти баллам, то «содержательная» подтянула итоговый балл к четырем. «В целом сайт выполнен как корпоративный портал: он не работает с аудиторией, он рассказывает обо всех сторонах компании без ожидания действий со стороны целевой аудитории и без работы со спросом на информацию, — резюмирует Станислав Мозгель. — Если так сайт и задумывался, то он справляется со своей задачей. Но если все же у сайта есть ожидания от действий, целевой аудитории, то сайт не до конца проработан».

Основная претензия к сайту — его сложность. Разделов очень много, а контента в них мало и предназначен он, по мнению жюри, скорее для внутреннего пользования. К примеру, описание брендов «Обуви России» найти очень легко, а карту с этими магазинами — уже нет. Еще один спорный момент отметил Алексей Радкевич: «Сразу на главной странице указан график котировок акций на бирже, которые прямо говорят, что акция на текущий момент неликвидная».

Итого сайт «Обуви России» получает 4,3 балла из 5 за саму работу и 4 балла из 5 за ее эффективность.

Второе место (4,4 балла) — сайт сети «Академия кофе». Разработчик — Code.studio

Серебряным призером в этом году стал сайт «Академии кофе» от Code.studio. Твердая пятерка по содержанию и эффективности, по форме — четверка с плюсом. «Сайт нацелен на потребителей, поставщиков, соискателей и приверженцев кофейной культуры. Для каждой группы пользователей сайт дает внятный путь до целевого действия и внятную мотивацию это действие совершить», — оценивает проект Станислав Мозгель. Из минусов эксперты выделили небольшую запутанность контента и устаревший, по мнению некоторых, дизайн.

В свою очередь Александр Смирнов объясняет, что сайт разрабатывался в течение полугода, потом дорабатывались различные разделы. «Также для сайта производили видео- и фотосъемку. Сайт разрабатывался с целью передать корпоративную культуру компании, привлечь потенциальных кандидатов на вакансии, и, самое главное, ознакомить посетителей с последними событиями и мастер-классами кофейни», — вспоминает Александр Смирнов.

Итого сайт «Академии кофе» получает 4,4 балла из 5 за саму работу и 5 баллов из 5 за ее эффективность.

Первое место (4,9 балла) — сайт застройщика «Брусника. Сибакадемстрой». Разработчик — idaproject

На первом месте рейтинга в этом году оказался еще один сайт компании строительной отрасли, в этот раз — «Брусника. Сибакадемстрой». «Сайт создан по принципу content-first, и подход самой компании — product-first, — дает свою оценку Станислав Мозгель. — Он отлично вписывается в эту концепцию, минималистичный дизайн не отвлекает от главного — контента. Сайт отлично спроектирован для потребителя: внятно презентован подход компании (УТП на рынке), презентованы проекты в достаточной мере, чтобы поговорить с менеджером на тему объекта лично».

Единственным минусом проекта эксперт назвал ту же ошибку, что и у «Вира-Строй», — пользователю предлагают забронировать квартиру онлайн, в то время как он пока готов максимум поговорить с менеджером или посмотреть свою будущую покупку. Но поскольку в остальном сайт спроектирован очень хорошо, это никак не повлияет на впечатление потенциальных покупателей.

Итого сайт компании «Брусника. Сибакадемстрой» получает 4,9 балла из 5 за саму работу и 5 баллов из 5 за ее эффективность. «Как раз такой сайт, который нужен солидному застройщику», — коротко резюмирует Роман Петров.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.