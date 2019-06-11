Популярный видеоблогер Денис Семинихин  поделился секретами создания личного бренда с новосибирцами

На мастер-класс «Создание персонального бренда» телеведущего и видеоблогера, рассказывающего о фитнесе и правильном питании, Дениса Семенихина, 6 июня в Универмаге LUKSE собралось около 200 человек. Один из самых известных в России популяризаторов здорового образа жизни поделился с собравшимися секретами своего успеха, а также рассказал, как избежать ошибок при создании собственного бренда.

Рассказывая о том, зачем предпринимателю нужен личный бренд, Денис Семинихин привел в пример Ричарда Бренсона, Стива Джобса, Илона Маска. «Раскрученная личность владельца компании – это дополнительная капитализация фирмы, – отметил видеоблогер. – Личный бренд руководителя должен стать мощным конкурентным преимуществом, что позволит компании выделиться в своей нише».

Аудитория, состоявшая в основном из молодых людей, с интересом слушала человека, сумевшего построить собственный личный бренд. У VIP-гостей была возможность обсудить с Денисом все нюансы во время кофе-брейка. Подводя итоги встречи в разговоре с «Континентом Сибирь», Денис Семинихин отметил, что сегодня многие предприниматели задумываются над тем, как использовать социальные сети, видеоресурсы для упрочнения позиций своего бренда. «Как раз этими знаниями я старался поделиться», – подчеркнул гуру фитнеса.

Мастер-класс стал первым мероприятием подобного рода в Универмаге LUKSE. Организаторы надеются, что это станет традицией.

Напомним, что Денис Семенихин — один из самых популярных российских специалистов в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Суммарная аудитория его соцсетей (Instagram, YouTube, VK, Facebook) – более 2 млн подписчиков, в т. ч. 1 млн. в Инстаграм.

Денис – ведущий крупных ТВ-проектов («Взвешенные Люди» СТС — три сезона, «Феномен» — «Россия»1, множество спортивных программ на «России 2», «МатчТВ»), лауреат премии ТЭФИ за шоу «Взвешенные Люди», фитнес-редактор журналов Men’s Health (1999-2003) и Men’s Fitness (2003- 2006), автор двух книг о фитнесе. Его книга «Фитнес. Гид по жизни» — самая продаваемая книга о ЗОЖ российского автора, восемь переизданий. Объём продаж — 1 млн $.

Фотоотчет с мастер-класса можно посмотреть по ссылке.

Партнерами мероприятия выступили World Class, Центр бизнес-мастерства «Харизма», издание «Континент Сибирь» и Red Bull.

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