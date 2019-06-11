Аналитики Яндекс.Денег поставили Новосибирск на четвертое место среди городов-миллионников по числу бесконтактных платежей. Впереди только Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Несмотря на то, что бесконтактные платежи за последний год стали популярнее среди новосибирцев, средний чек за это время сократился примерно на 15%.

Средний разовый бесконтактный платеж в Новосибирске составил 431 рубль, в то время как в целом по России этот показатель составляет 515 рублей. Большинство бесконтактных платежей в Новосибирске (92%) – на сумму до 1 тыс. рублей, 7% – от 1 до 5 тыс. рублей, 1% – свыше 5 тыс. рублей.

Больше всего денег посредством бесконтактных платежей жители Новосибирска потратили в продуктовых магазинах и гипермаркетах товаров для дома и ремонта. В первую тройку вошли торговая сеть «Ярче!», супермаркеты «Мария-РА» и гипермаркет IKEA. Дальше идут магазины «Ашан», «Леруа Мерлен», «Лента», «Гигант», «Добрянка».

Если смотреть по категориям товаров и услуг, то чаще всего жители Новосибирска оплачивают бесконтактно продукты и алкоголь (средний чек – 371 рубль), заказы в кафе (324 рубля), транспорт (26 рублей). Горожане активно платят также за мобильную связь (859 рублей), покупки в аптеках (432 рубля) и на заправках (854 рубля), коммунальные услуги (1680 рублей), бытовую технику и электронику (2846 рублей), одежду, обувь и аксессуары (2000 рублей), билеты в кино (500 рублей).

Что касается средств платежа, в Новосибирске, как и в целом по стране, растет популярность виртуальных карт – за год доля платежей через такие карты выросла с 18 до 26%, а общее их количество в Новосибирске выросло на 80%. Также растет доля платежей через смартфоны – за год их доля в Новосибирске увеличилась с 25 до 36%.

Всего за последний год количество бесконтактных платежей в Новосибирске выросло в 2 раза. Для сравнения, в целом по стране их число увеличилось в 2,5 раза.

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