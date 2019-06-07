В Новосибирской области будет создан индустриальный парк на площадке Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК»). «Дорожную карту» по реализации этого проекта и соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. Соглашение было подписано 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, проект создания индустриального парка на площадке НЗХК нацелен на создание условий для эффективной организации действующих и новых производств, использование имеющейся инфраструктуры, создание новых рабочих мест.

Площадка завода уже обеспечена всей необходимой инфраструктурой, действующими производствами, сервисными организациями и удобным расположением. Общая площадь территории, на которой могут разместиться неядерные производства – 125 га.

Исполнение проекта соглашения не потребует финансовых затрат из бюджета Новосибирской области. Правительство региона будет содействовать привлечению новых резидентов в индустриальный парк.

Напомним, что АО «ТВЭЛ» тесно взаимодействует с правительством Новосибирской области. Стратегическое партнёрство сторон направлено, в первую очередь, на формирование среды, позволяющей обеспечить модернизацию производств, инновационный путь развития региональных предприятий. Среди перспективных сфер сотрудничества – аддитивные технологии, производство накопителей энергии, экология.

«В результате компактизации основных производств НЗХК в едином «производственном ядре» территория промплощадки, требующая особого режима безопасности и охраны, значительно сокращается. На высвобожденной территории могут быть размещены новые производства. Уверена, что завод своим интеллектуальным и производственным потенциалом может оказать всю необходимую поддержку успешному развитию новых бизнесов», – отметила Наталья Никипелова.

Ранее Андрей Травников и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки IT-специалистов для экономики Новосибирской области.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – одна из наиболее крупных мировых экономических площадок. для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ Владимира Путина. В 2019 году регионы Сибири будут впервые за последние годы представлены единым мультимедийным стендом, основной идеей которого станет будущее экономики и промышленности СФО. Новосибирские проекты на форуме представляет делегация правительства Новосибирской области, в том числе заместитель губернатора Андрей Жуков, заместитель министра науки и инновационной политики региона Алексей Фурсов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. Делегацию возглавляет губернатор региона Андрей Травников. Главным проектом от Новосибирской области станет «Академгородок 2.0». Это план развития Новосибирского научного центра, включающий строительство крупных объектов – синхротрон в Кольцово, центры генетических технологий и нанотехнологий, электро-позитронный коллайдер и другие. В общей сложности 28 разработок, «призванных обеспечить технологический суверенитет России и ее научное лидерство». Поддерживать «Академгородок 2.0» в составе делегации будут председатель СО РАН Валентин Пармон, зам главного ученого секретаря Юрий Аникин, академики Валерий Бухтияров и Сергей Алексеенко.

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