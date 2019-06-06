Власти Новосибирской области одобрили законопроект по расширению мер поддержки сельхозпроизводителей

Ольга Щетинкина
 
Власти Новосибирской области одобрили законопроект по расширению мер поддержки сельхозпроизводителей
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко

Расширение мер поддержки сельхозпроизводителей предусматривает проект регионального закона «О государственной аграрной политике в Новосибирской области». Он был одобрен на внеочередном заседании правительства.

В ходе заседания правительства НСО министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко обозначил основные цели государственной аграрной политики в области. В первую очередь, это обеспечение развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышение уровня его жизни, а также создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства на данных территориях.

«Основными направлениями аграрной политики являются стимулирование производства сельскохозяйственной продукции, содействие научному обеспечению, техническому переоснащению и укреплению кадрового потенциала отрасли АПК», – подчеркнул министр.

По информации пресс-службы правительства НСО, в связи с расширением в федеральном законодательстве перечня субъектов господдержки, в проекте нового областного закона он дополнен профессиональными, образовательными и научными организациями, а также фирмами, осуществляющими деятельность по содержанию, разведению, поиску и добыче водных биоресурсов. Предусмотрено предоставление государственной поддержки в виде социальных выплат руководителям сельскохозяйственных организаций, проработавшим в этой должности не менее 15 лет, а также молодым специалистам.

Государственная поддержка предусмотрена как финансовая (субсидии, гранты, социальные выплаты), так и информационная и консультационная. Также речь идет об организации и проведении мероприятий, направленных на стимулирование достижений высоких производственно-экономических показателей работы, предоставлении налоговых льгот.

Принятие нового закона Новосибирской области обусловлено тем, что предыдущему документу уже более 10 лет и за этот период внесено 14 изменений в связи с постоянно изменяющимся законодательством.

Проект закона «О государственной аграрной политике в Новосибирской области» был одобрен членами регионального правительства. Как отметил первый заместитель председателя Владимир Знатков, проект закона будет представлен губернатору для направления в Законодательное собрание региона в установленном порядке.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что Новосибирская область в течение трех лет получит почти 130 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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