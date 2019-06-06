Власти Новосибирской области одобрили законопроект по расширению мер поддержки сельхозпроизводителей

Расширение мер поддержки сельхозпроизводителей предусматривает проект регионального закона «О государственной аграрной политике в Новосибирской области». Он был одобрен на внеочередном заседании правительства.

В ходе заседания правительства НСО министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко обозначил основные цели государственной аграрной политики в области. В первую очередь, это обеспечение развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышение уровня его жизни, а также создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства на данных территориях.

«Основными направлениями аграрной политики являются стимулирование производства сельскохозяйственной продукции, содействие научному обеспечению, техническому переоснащению и укреплению кадрового потенциала отрасли АПК», – подчеркнул министр.

По информации пресс-службы правительства НСО, в связи с расширением в федеральном законодательстве перечня субъектов господдержки, в проекте нового областного закона он дополнен профессиональными, образовательными и научными организациями, а также фирмами, осуществляющими деятельность по содержанию, разведению, поиску и добыче водных биоресурсов. Предусмотрено предоставление государственной поддержки в виде социальных выплат руководителям сельскохозяйственных организаций, проработавшим в этой должности не менее 15 лет, а также молодым специалистам.

Государственная поддержка предусмотрена как финансовая (субсидии, гранты, социальные выплаты), так и информационная и консультационная. Также речь идет об организации и проведении мероприятий, направленных на стимулирование достижений высоких производственно-экономических показателей работы, предоставлении налоговых льгот.

Принятие нового закона Новосибирской области обусловлено тем, что предыдущему документу уже более 10 лет и за этот период внесено 14 изменений в связи с постоянно изменяющимся законодательством.

Проект закона «О государственной аграрной политике в Новосибирской области» был одобрен членами регионального правительства. Как отметил первый заместитель председателя Владимир Знатков, проект закона будет представлен губернатору для направления в Законодательное собрание региона в установленном порядке.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что Новосибирская область в течение трех лет получит почти 130 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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