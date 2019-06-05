Первым вопросом в повестке заседания комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска 5 июня стало рассмотрение отчёта руководителя ООО «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой о реализации «мусорной» реформы в городе.

В малом зале мэрии Новосибирска 5 июня прошло заседание комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов. Первым вопросом стала информация руководителя ООО «Экология-Новосибирск», регионального оператора по обращению с бытовыми отходами, Ларисы Анисимовой о реализации «мусорной» реформы в Новосибирске. «Мы начинаем работать, систему только отстраиваем. Хочу выразить благодарность Департаменту энергетики и администрациям районов, которые с нами взаимодействуют», — с этих слов она начала свое выступление.

Из положительных моментов того, что было сделано за пять месяцев, Лариса Анисимова отметила возможность отслеживания передвижения мусоровозов, соблюдение весового контроля на Гусинобродском и Хилокском полигонах. «Осталось только отстроить систему взаимодействия с юридическими лицами, которые имеют у себя обособленные контейнерные площадки и которые по каким-то причинам не задействованы в реестре», — оптимистично отметила она. По её словам, в Новосибирске процент собираемости платежей выше, чем в Новосибирской области: услугу оплачивают около 34% юридических лиц, 43% последних заключили договоры. Об установлении конструктивного взаимодействия с региональным оператором на заседании комиссии заявил руководитель Департамента ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. Сократилось и число жалоб со стороны населения. В то же время, поскольку до 100%-ного сбора платежей ещё далеко, для расчётов с перевозчиками региональный оператор планирует брать кредит.

Само выступление Ларисы Анисимовой было коротким, однако депутаты воспользовались моментом, чтобы получить «из первых уст» информацию по всем проблемам, связанным с вывозом мусора. Так, депутат Леонид Рыбин поинтересовался, как обстоит дело с ликвидацией несанкционированных свалок. «Мы выявляем хозяев участков, говорим ему о необходимости привести участок в порядок. Если в течение 30 дней несанкционированная свалка не ликвидирована, то региональный оператор самостоятельно приводит участок в надлежащее состояние, а затраты выставляет в судебном порядке», — ответила Анисимова. Благодаря этим мерам, в частности, удалось ликвидировать четыре несанкционированных свалки в Новосибирске. Представитель Ленинского района в Горсовете Николай Тямин призвал обратить внимание на состояние контейнеров в территориях, примыкающих к Монументу Славы, реконструкция которого начинается в этом году. Депутат Антон Тыртышный поинтересовался ситуацией в частом секторе и получил следующий ответ – заключено порядка 30 тысяч договоров с жителями частного сектора.

«92 рубля – это единый тариф, который включает в себя затраты на перевозки как из города, так и из сельской местности. В территориальной схеме обозначено 1545 населенных пунктов, затраты на вывоз из которых заложены в тариф, который оплачивают жители Новосибирска. Фактически мусор вывозится из 284 населённых пунктов. Официально подтверждается, что те затраты, которые были учтены при формировании тарифа, по факту не осуществляются», — отметил депутат Александр Бурмистров. Он попросил предоставить те данные, которые явились основанием для выработки тарифа, а также отчёт регионального оператора за первый квартал 2019 года. В заключении председатель комиссии Игорь Кудин выразил уверенность в том, что практика таких отчётов станет постоянной.

Ранее сообщалось, что в соседней с Новосибирской Омской области возник конфликт между региональным оператором и перевозчиками.

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