Магазин швейцарских часов «Консул», открывшийся в Новосибирске в 1996 году, прекратил свою работу. Информацию подтвердила «КС» директор магазина Елена Кузнецова.

Один из первых специализированных часовых магазинов в Новосибирске — бутик швейцарских часов и ювелирных украшений «Консул» на улице Гоголя закрылся в начале мая. В компании подтвердили факт закрытия салона, однако отказались от комментариев.

Салон в Новосибирске входил в федеральную сеть магазинов «Консул», которая охватывает на текущий момент, по информации компании, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Пермь, Ростов-на-Дону и Краснодар. «Консул» является одним из крупнейших продавцов швейцарских часов на российском рынке. Компания почти 30 лет представляет в России часы и ювелирные украшения, в ассортименте ритейлера — более 6000 моделей часов известных марок стоимостью от 10 тыс. до 5,5 млн рублей.

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