В Новосибирске продается рецептура и технология производства напитка Coca-Cola

В Новосибирске разместили объявление о продаже рецептуры, обучения и технологии производства напитка Coca-Cola. Информация о данном предложении размещена на сайте «Авито» в разделе «Продажа готового бизнеса». В настоящий момент безалкогольный напиток Coca-Cola официально не производится на территории РФ.

Напомним, что производитель данного напитка прекратил его выпуск на территории России, в том числе и на новосибирском предприятии, присоединившись к компаниям остановившим деятельность в нашей стране в связи с санкциями. Ритейл заменил на полках своих сетей продукцию ушедших брендов на аналогичную продукцию местных компаний либо ввозит её из-за рубежа в рамках параллельного импорта.

В объявлении о продаже рецептуры и технологии производства Coca-Cola указано, что к продаже предлагается «точный 100% аналог» — собственная разработка компании профессиональных технологов.

За 752900 рублей заинтересованному лицу предлагается приобрести технологию и рецепт, список поставщиков сырья и оборудования, обучение, консультации и вылет технолога в любую точку страны. Помимо рецептуры Coca-Cola в других объявлениях на той же интернет-площадке компания размещает аналогичные предложения по замещению «Швепса», энергетиков и холодных чаев.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что в правительстве Новосибирской области считают, что вопрос о новосибирских заводах Coca-Cola и PepsiCo должен решаться на федеральном уровне.