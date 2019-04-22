В Новокузнецке по инициативе Сергея Цивилева будет создан спортивный кластер

Глава Новокузнецка на встрече губернатора Кемеровской области с общественностью рассказал, что инициированная Сергеем Цивилевым идея создания спортивного кластера в Новокузнецке получила развитие.

По словам Сергея Кузнецова, спортивный кластер в Новокузнецке будет реализована при организации международных детских спортивных игр «Дети Азии» в 2023 году.

Для этого в Новокузнецке, по информации пресс-службы администрации Кемеровской области, построят ряд спортивных объектов. Так, за счет благотворительного гранта в августе 2019 году будет построен стадион «Шахтер» в Куйбышевском районе. Его стоимость 100 млн рублей.

Кроме того, для проведения этапа Кубка мира по воздушно-силовой гимнастике на 2019 год запланировано строительство объекта «Стадион «Workout» международного уровня». Инвестиции в проект составят 33 млн рублей. Сдать объект планируют в декабрь текущего года.

Плюс к этому, в июле 2019 года начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом. Проект финансируется в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы». Будут задействованы средства федерального и областного бюджетов с учетом доли софинансирования местной казны.

Помимо строительства в Новокузнецке также будут реконструированы учреждения массового спорта. Среди них — дворец спорта Кузнецких металлургов. Уже выполнены работы по ремонту фасада и кровли на общую сумму 57 млн рублей. Общая стоимость реконструкции объекта оценивается в 3,2 млрд рублей.

В частности, проведение ремонтных работ на стадионе «Металлург» специалисты оценили в 360 млн рублей, а обустройство площадки для занятий футболом – в 13,4 млн. В подтрибунном помещении проведут капитальный ремонт легкоатлетического манежа, их стоимость составит порядка 23 млн рублей. Также будут реконструированы малые ледовые арены Центрального и Новоильинского районов, отремонтирован фасад здания спортивного интерната, стадион «Регби».

Как рассказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, на территории городского округа функционирует 1063 спортивных объекта. Также работает 36 спортивных федераций различного статуса.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что ледовый дворец спорта «Сибирь», который находится на ул. Богдана Хмельницкого в Новосибирске, закрыли на капитальный ремонт. Реконструкция продлится до 1 августа 2019 года.

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