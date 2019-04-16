ЛДС «Сибирь» в Новосибирске закрыли на капитальный ремонт

Ледовый дворец спорта «Сибирь», который находится на ул. Богдана Хмельницкого в Новосибирске, закрыли на капитальный ремонт. Реконструкция продлится до 1 августа 2019 года.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте хоккейного клуба «Сибирь», ледовый дворец спорта с 15 апреля закрыт на капитальный ремонт. На арене будут менять охлаждающую плиту, холодильную систему и борты.

Закончить реконструкцию ЛДС планируют к 1 августа 2019 года.

Напомним, в мае 2018 года Андрей Травников распорядился провести ремонтные работы в ледовом дворце спорта «Сибирь» к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

Тогда, департаменту физической культуры и спорта области совместно с хоккейным клубом «Сибирь» было поручено составить перечень работ, необходимых для приведения в порядок существующего ЛДС.

Андрей Травников отметил, несмотря на то, что в Новосибирске появится новая ледовая арена, часть матчей турнира будет все равно проходить в ЛДС «Сибирь».

Стоит отметить, что ЛДС «Сибирь» был введен в эксплуатацию в 1964 году. Последняя реконструкция дворца проводилась в 2002 году.

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