Аграрии Красноярского края получили более 1 млрд рублей господдержки

Сельхозпроизводителям Красноярского края перечислены средства господдержки в объеме чуть более 1 млрд рублей. Большую часть этой сумму, 913 млн, выделили из регионального бюджета, остальное – из федерального.

По информации пресс-службы правительства Красноярского края, аграрии региона получили больше 1 млрд рублей господдержки. Основная часть финансирования, 336 млн рублей, направлена на оказание погектарной поддержки, еще 181 млн выделен на техническую и технологическую модернизацию, 252,5 млн — на производство и реализацию молока, и 43 млн — на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса.

Как сообщил министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов, благодаря теплой и сухой погоде аграрии Красноярского края приступили к полевым работам на несколько недель раньше, чем в прошлом году. Если такая тенденция сохранится, то массово посевная кампания начнется в начале мая.

По словам министра, в 2019 году на погектарную поддержку претендуют 685 субъектов агропромышленного комплекса. На сегодняшний день 460 из них просубсидированы. Поддержка на гектар обрабатываемой пашни поможет подготовиться к посевной — закупить горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, средства химической защиты растений, семена, а также решить другие насущные задачи.

По данным пресс-службы регионального правительства, общая посевная площадь в 2019 году составит около 1,5 млн гектаров. В том числе, зерновыми и зернобобовыми засеют 933 тыс гектаров, под картофель отведено 37,5 тыс гектара, под овощи – 6 тыс. гектаров.

Отметим, до конца апреля сельхозпроизводителям края перечислят второй транш господдержки в объеме 600 млн рублей, в том числе на гектар обрабатываемой пашни.

С учетом весенней корректировки бюджета на финансирование краевого сельского хозяйства дополнительно предусмотрено 415 млн рублей. Таким образом, объем поддержки АПК в 2019 году из бюджетов разных уровней составит 5,7 млрд рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что правительством Новосибирской области в 2019 году направлено аграриям региона 630 млн рублей – это средства областной и федеральной казны. Кроме этого, сельхозпредприятия привлекли более 2 млрд рублей кредитов, из них 1,6 млрд — льготных.

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