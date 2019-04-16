В Москве 10 апреля состоялась первая церемония вручения научной премии имени Ильи Сегаловича, которая присуждается за вклад в развитие компьютерных наук. Впервые эта премия была анонсирована компанией Яндекс в начале 2019 года. Ее лауреатами стали студенты, аспиранты и учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Гомеля. Городов Сибири в этом списке нет: заявки от региона дошли до финала, но не смогли победить.

Кого и зачем награждают?

Напомним, что презентация премии имени Ильи Сегаловича, одного из основателей Яндекса и создателя первой версии поисковика прошла в начале 2019 года. В Яндексе отмечали, что она будет присуждаться студентам, аспирантам и научным руководителям за достижения в области компьютерных наук: распознавании и синтезе речи, информационном поиске и анализе данных, машинном обучении, компьютерном зрении, обработке естественного языка и машинном переводе. Такой интерес к теме не случаен: Яндекс давно занимается этими направлениями и использует собственные технологии во многих продуктах, в том числе в поиске, переводчике, голосовом помощнике «Алиса» и беспилотных автомобилях.

На сегодня компьютерные науки — очень молодая область знаний, и как следствие, людей, которые ей занимаются, достаточно мало. В целом по стране по очень приблизительным оценкам, потенциальное количество ученых, которые могли бы принять участие в научной премии Яндекса , было порядка 200. Всего организаторами по факту было получено 136 заявок из 23 городов России, среди которых Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Томск. Также свои заявки присылали ученые из Белоруссии (Минск, Гомель), Казахстана (Алматы), а также даже граждане Бангладеша и Вьетнама, которые учатся в России. Одна заявка была из Нью-Йорка, но по словам представителей Яндекса, ее пришлось отклонить, поскольку она не соответствовала правилам конкурса. По той же причине были отклонены другие заявки от студентов, которые учатся в США, и будущих аспирантов ведущих мировых университетов, таких как MIT. Интересно, что средний возраст кандидатов составил всего лишь 25 лет.

Финансистами премии стало 17 человек, из них 13 стали лауреатами. Это девять молодых исследователей — студентов и аспирантов — и четверо научных руководителей. Дипломы победителям вручали генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина и руководитель управления машинного интеллекта и исследований Яндекса Михаил Биленко.

В номинации «молодые исследователи» лауреатами премии стали 9 человек из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В номинации «научные руководители» премию получили 4 человека.

В номинации «Молодые исследователи» победили Арип Асадулаев, студент ИТМО; Андрей Атанов, студент НИУ ВШЭ и Сколтеха; Павел Гончаров, студент Гомельского технического университета; Эдуард Горбунов, аспирант МФТИ; Александра Малышева, студентка НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург); Анастасия Попова, студентка НИУ ВШЭ (Нижний Новгород), и аспиранты Сколтеха — Александр Коротин, Марина Мунхоева и Валентин Хрульков. В номинации «Научные руководители» лауреатами премии стали Андрей Фильченков, доцент ИТМО, кандидат физико-математических наук; Дмитрий Игнатов, доцент НИУ ВШЭ, кандидат технических наук; Иван Оселедец, доцент Сколтеха, доктор физико-математических наук; Вадим Стрижов, главный научный сотрудник МФТИ, доктор физико-математических наук. Они награждены за вклад в развитие научного сообщества и подготовку молодых учёных.

Среди работ лауреатов — классификация эмоций в речи, теоретический анализ нейросетевых моделей, улучшение методов оптимизации, машинный перевод для редких языков, распознавание болезней растений по изображениям.

По словам Михаила Биленко, соискателей на премию оценивало жюри, в котором было порядка 15 человек — это все, кто занимается наукой в Яндексе, включая действующих ученых, исследователей, инженеров. В совете премии были также представители внешней аудитории, не имеющие отношения к Яндексу.

Где Сибирь?

Комментируя в начале года вопрос относительно потенциала сибирского региона с точки зрения участия в программе, основатель Яндекса Аркадий Волож выражал уверенность, что потенциал будет очень хорошим. «Города Сибири, в частности Томск и Новосибирск, весьма научные, и уверен, что оттуда поступит много заявок, а соответственно будут и лауреаты, — пояснил «Континенту Сибирь» Аркадий Волож. — Чтобы программа работала, нужно, чтобы ей занималось критическое количество людей. Люди собираются, активно общаются, обмениваются результатами, и так рождается научный результат. Нашей стране повезло — у нас достаточно много таких людей, и в частности все это сообщество пополняется Сибирью. И этот регион находится не то, что на равных с другими, а является потенциально одним из первых».

Среди финалистов действительно было трое представителей Сибири. Ольга Яковенко из НГУ защищала проект распознавания и синтеза речи, автоматической транскрипции текстов. Анна Мосолова из НГУ специализировалась на NLP и была настроена на увеличении opensource решений для русского языка в этой области. В свою очередь Артем Слезкин из Томского университета систем управления и радиоэлектроники участвовал с проектов в области машинного обучения, специализируясь на нечетких системах. Однако лауреатами премии трое сибиряков не стали. Во многом потому, что регион силен другими научными направлениями.

Далеко идущие цели

Для Яндекса научная премия Сегаловича — это не только поддержка молодых ученых, но и работа на привлечение сотрудников в долгосрочном периоде. В условиях увеличивающейся потребности в специалистах Data Science в России и активной миграции талантливых ИТ-специалистов зарубеж, подобные премии способны вовлечь ученых, начинающих свой научный путь, в сообщество и экосистему Яндекса, тем самым увеличив шансы того, что они в дальнейшем будут участвовать в проектах компании. Впрочем, это не противоречит задачам поддержки науки в целом.

«С помощью премии мы хотим подчеркнуть важность научной работы. Мы готовы поддерживать самые разные исследования в области компьютерных наук — от практических, которые дадут результат уже завтра, до теоретических, значимость которых будет понятна только через много лет. Хочется верить, что премия будет стимулировать интерес к исследованиям и с каждым годом мы будем получать всё больше сильных заявок», — отметила Елена Бунина.

Студенты и аспиранты получат премию в размере 350 тысяч рублей, научные руководители — в размере 700 тысяч рублей. Премия будет выплачиваться в течение следующего учебного года. Студенты и аспиранты смогут также поехать на международную конференцию по искусственному интеллекту и пройти стажировку в отделе исследований Яндекса.

Елена Бунина выразила надежду, что Яндекс продолжит традицию и в последующие годы также будет вручать научную премию имени Ильи Сегаловича, что будет в том числе способствовать приведению науки «к чему-то большому и светлому».

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