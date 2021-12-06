Компанию «Яндекс» оштрафовали на 100 тыс. рублей за рекламу медкнижек в Новосибирске

Компания «Яндекс» оплатила штраф в размере 100 тыс. рублей за распространение ненадлежащей информации в рекламе медкнижек, сообщает пресс-служба УФАС России по Новосибирской области.

Объявление было размещено на первом месте в «Яндекс.Директ» при выдаче поисковой системой результатов по запросу «оформление медицинской книжки в Новосибирске».

«Оформление медицинской книжки. В Новосибирске за 1 день! Оформление медицинской книжки. Прохождение медосмотра для медицинской книжки. Стоимость — 1500 рублей. За 1 день. Гарантия качества. 1500 рублей», — сообщалось в рекламе.

В ведомстве установили, что реклама была размещена в рамках договора между «Яндексом» и физическим лицом. Уточняется, что при размещении объявлений компания, выступающая в качестве рекламораспространителя, запрашивает у рекламодателей документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям закона о рекламе.

Отметим, согласно ч.7 ст.7 ФЗ «О рекламе», рекламировать товары, на производство или реализацию которых требуется лицензия или другие специальные разрешения, не допускается в том случае, если такие документы отсутствуют.

При размещении данной рекламы ООО «Яндекс» предоставили недействующую лицензию на осуществление медицинской деятельности, которая была выдана юридическому лицу, не являющемся рекламодателем.

«Установлено, что эта организация не являлась заказчиком размещения информации, телефон, указанный в объявлении, не оформлен и ранее не был оформлен на нее и услуги по рекламируемым направлениям организация не оказывала и не оказывает», — сообщили в ведомстве.

По итогу ООО «Яндекс» признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 статьи 14.3 КоАП (Нарушение законодательства о рекламе). Компания оплатила штраф в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что управление ФАС по Новосибирской области вынесло предупреждение спамерам, рекламирующим услуги банка.