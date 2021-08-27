«Яндекс» и Новосибирская область договорились о сотрудничестве в сфере образования

«Яндекс» и министерство образования Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве для совместной реализации образовательных программ в регионе. Церемония прошла в рамках международного форума «Технопром-2021» 27 августа, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Стороны продолжат развивать образовательные проекты «Яндекса», которые действовали в регионе, и усилят сотрудничество в области школьного образования и программ поддержки учителей.

Документ подписали министр образования региона Сергей Федорчук и директор по продвижению образовательных инициатив «Яндекса» в органах государственной власти Дмитрий Растворов. В рамках соглашения стороны будут работать над реализацией образовательных программ общего и дополнительного образования для школьников, разработают дорожную карту и займутся развитием цифрового образования.

Также представители минобразования Новосибирской области и «Яндекса» планируют начать сотрудничество с Новосибирским институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования и проведут серию совместных мероприятий для учителей — от диагностики профессиональных компетенций до бесплатных курсов.

«Очень важно, что ведущая российская технологическая компания «Яндекс» вкладывает свои ресурсы в образование, делает это системно и в партнёрстве с региональными органами власти. «Лицей Академии Яндекс», «Яндекс.Учебник», «Яндекс.Учитель» — бесплатные образовательные проекты, которые реализуются в нашем регионе и позволяют учителям и школьникам Новосибирской области бесплатно получать знания, формировать компетенции, востребованные в современном мире», — отметил Сергей Федорчук.

Так, для школьников, которые хотят попробовать себя в IT-профессиях, в Новосибирской области с 2018 года действует «Лицей Академии Яндекса». В этом году состоялся второй выпуск — программу обучения закончили 29 школьников области, а один из них, Семен Рожков, вошел в топ-100 выпускников проекта этого года. В регионе также работает проект «Яндекс.Учебник» — бесплатная платформа для учителей и школьников с интерактивными курсами и сборником упражнений по школьным предметам. Платформа позволяет преподавателям сформировать индивидуальные образовательные маршруты, следить за успеваемостью, а также сократить время на подготовку к уроку и проверку заданий.

«Мы рады тому, как развивается сотрудничество «Яндекса» и минобразования Новосибирской области. Новое соглашение детализирует наши будущие планы, а именно создание новых образовательных возможностей для школьников. Выпускники «Лицея Академии Яндекса» продемонстрировали, что у них есть сильный интерес к IT-образованию, и мы хотим ответить на этот спрос, предложив новые проекты и программы. Благодаря поддержке области у нас есть возможности для роста и масштабирования, а значит, талантливых выпускников в регионе станет больше», — сказал Дмитрий Растворов.

Напомним, ранее в рамках форума «Технопром-2021» правительство Новосибирской области заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-Офис». Компания будет содействовать в том числе цифровизации региональной экономики.