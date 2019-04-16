Онлайн-кассы и ОФД. Осталось 2 месяца. Как выбирать?

Близится к завершению кассовая реформа. К 1 июля 2019 года к работе с онлайн-ККТ приступят предприниматели, для которых ранее действовала отсрочка. Основную долю новых пользователей составят представители сферы услуг, а также организации торговли и общепита без наемных сотрудников. По всей стране ожидается установка около 1 млн. касс.

Напомним, чтобы соответствовать 54-ФЗ, выбирать нужно как саму кассу, так и оператора фискальных данных (ОФД). На что следует обратить внимание, как соблюсти требования закона с экономией и наибольшей выгодой? На вопросы специально для читателей «Континента Сибирь» отвечают эксперты «Платформа ОФД».

Налоговый вычет получат не все. Почему нужно действовать уже сейчас.

По закону, при покупке онлайн-кассы предприниматель имеет право на получение налогового вычета и вернуть часть расходов на сумму до 18 тысяч рублей, которые тратятся на приобретение онлайн-кассы, фискального накопителя, подключение к услугам ОФД. За эти деньги можно купить, например, смарт-терминал АТОЛ SIGMA 7, с кассовой программой и личным кабинетом в облаке, — такое решение дает онлайн-контроль бизнеса из любой точки мира. Отметим, возмещение затрат получат самые расторопные – те, кто подключит онлайн-кассы и ОФД до 1 июля 2019. Вычет положен ИП на ЕНВД и ПСН. Остается всего 2 месяца.

Встречают по одёжке. На что обратить внимание при выборе ОФД

ОФД обеспечивает главный смысл закона 54-ФЗ – передачу фискальных данных с кассы в налоговую. Поэтому в первую очередь важно, чтобы ОФД был лицензирован ФНС. Ежегодный рейтинг операторов выпускает CNews Analytics. Согласно этому рейтингу, «Платформа ОФД» была признана крупнейшим и самым удобным по сервису оператором. Компания передает данные с более четверти касс по всей России. Помимо масштабов бизнеса, она лидирует по показателям гибкости тарифной линейки, удобству работы с личным кабинетом, качеству работы техподдержки.

Фискальные данные должны работать на ваш бизнес

Располагая огромным объемом обезличенных данных о розничных продажах по всей стране, ОФД планомерно развивает сервисы по аналитике и автоматизации бизнес-процессов. Например, дает анализ ассортимента, ранжируя товары по выручке, частоте покупок, перспективности продаж в наборе с другими товарами. Раньше такие инструменты были доступны в основном лишь крупным сетям. Новые сервисы помогают выстраивать и честные отношения между арендаторами и арендодателями в торговых центрах. На основе агрегированных обезличенных данных продаж, формируется гибкая система арендной платы для торговых точек, проводятся маркетинговые активности для увеличения потока покупателей. Эти и другие решения «Платформа ОФД» заслужили победу в номинации «IT-сервис года для ритейла» премии CNews AWARDS 2018.

Бизнес требует больше, чем ОФД

Рынок ОФД насчитывает более 20 компаний, которые дают стандартную услугу передачи чеков в ФНС. Но прогрессивным предпринимателям недостаточно этого функционала. При выборе операторов они отдают предпочтение компаниям, развивающим дополнительные сервисы. Специально для таких потребностей работает отдельный портал с полезными приложениями для магазинов и кафе. Он позволяет бухгалтерам экономить время и силы на составление отчетности, а руководителям – контролировать дела в любой точке мира, через смартфон.

Сегодня бизнес все больше следит за трендами в автоматизации процессов. В связи с переходом к маркировке, растет спрос на сервис ЭДО. Бухгалтеры приобщаются к электронной сдаче госотчетности. Важно, чтобы все это можно было получить в одном окне.

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