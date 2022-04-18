МТС поможет новосибирскому бизнесу экономить чековую ленту

Федор Туров
 
Миниатюра для: МТС поможет новосибирскому бизнесу экономить чековую ленту
Фото предоставлено МТС

МТС представила для предпринимателей новые возможности для экономии чековой ленты. Пользователи решения «МТС Касса» смогут отключить функцию печати бумажных чеков или уменьшить их размер, что позволит сократить расход бумаги и снизить затраты на ее закупку.

«За последний месяц чековая лента подорожала в среднем втрое, – констатировал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Мы готовы помочь новосибирским предпринимателям справиться с этим вызовом – решение «МТС Кассы» позволит быстро и удобно перейти на электронные чеки, сохранить ресурсы и оптимизировать затраты. Начать использовать новые опции клиенты могут самостоятельно, никаких дополнительных обновлений устройств не требуется».

Новые опции бесплатны и доступны на всех мобильных и стационарных онлайн-кассах. С их помощью предприниматели могут полностью отказаться от печати бумажных чеков (за исключением чеков, оформляемых при оплате банковскими картами). Квитанция в этом случае отправляется покупателю в электронном виде на почту или ссылкой в SMS. Помимо этого, пользователи «МТС Кассы» могут отключить печать отчетов открытия и закрытия смены, отчетов о внесении денег в кассу и их изъятия.

Пользователи «МТС Кассы» также смогут печатать короткие чеки. По запросу клиента бумажная квитанция может быть напечатана, но, за счет оптимизации расположения элементов и уменьшения шрифта дополнительных реквизитов, ее длина будет меньше на 3-4 см.

Инструменты для экономии чековой ленты уже можно подключить в настройках онлайн-касс в разделе «Фискальное устройство» в блоке «Печать на чековой ленте». Все клиенты «МТС Кассы» могут использовать бесплатное автоматическое обновление ПО и техподдержку в режиме 24/7.

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