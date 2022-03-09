Что нужно делать розничному малому бизнесу, чтобы быстро адаптироваться к изменившейся ситуации

С учетом текущего положения дел в экономике бизнес встал перед необходимостью разобраться в постоянно меняющихся условиях расчёта с покупателями и скоординировать поставки в ситуации взрывного спроса и нестабильных цен. Генеральный директор МТС Кассы МАКСИМ ИСАЕВ ответил на самые распространенные вопросы бизнеса за последнюю неделю.

– Какие возможности есть для того, чтобы обойти проблемы с оплатой через Google Pay и Apple Pay?

– Оплата с помощью банковских карт в большинстве случаев пока работает. Альтернативный вариант — использование системы быстрых платежей (СБП). В этом случае кассир формирует чек как обычно, а для оплаты выводит QR-код на экран кассы. Покупателю нужно отсканировать его с помощью камеры телефона и перевести деньги с помощью мобильного приложения банка. Комиссия при таких платежах ниже, чем у эквайринга, и составляет 0,7%.

Также рекомендую воспользоваться старым добрым способом «бумажного» информирования о текущих особенностях приема платежей в прикассовой зоне и на дверях торговых точек. Это спасет вас от очередей у кассы, связанных с отменой или изменением способа оплаты.

Если вы на связи со своими клиентами в социальных сетях, email- или SMS-рассылках, заранее предупредите их о работающих сейчас способах платежей в ваших торговых точках. Несмотря на то, что об этом говорят, кажется, «из каждого утюга», в нынешней ситуации напоминание от лица бизнеса будет нелишним — вы позаботитесь о покупателях и предотвратите хоть и мелкие, но неприятные спорные ситуации.

– Как можно подключить систему быстрых платежей (СБП)?

– Если ваша касса поддерживает этот сервис, но ранее он был не подключен, обратитесь к поставщику оборудования. В ином случае вам поможет банк-участник системы, их список есть на сайте СБП.

– Реально ли ускорить и упростить переоценку товаров?

– Сейчас приходится часто менять цены на товары. Для тех, кто уже работает с товароучетными программами, не составит сложности провести переоценку. Можно будет обойтись без инвентаризации и изменить стоимость не всех, а отдельных наименований или их групп, отдельных поставщиков. Остальным советую внедрить такой сервис как можно скорее: стоит это в среднем тысячу рублей в месяц, но точно сэкономит вам много времени и ресурсов.

– Если автоматизация кассовых операций еще не проведена, нужно ли это делать в ожидании резкого наплыва покупателей?

– Тем, кто ещё не сделал автоматизацию кассовых операций – советую заняться этим безотлагательно. Занесите в кассу всю базу товаров, тогда наименование и цена будут подтягиваться из справочника, и кассиру не придётся набивать вручную все, что требуется в чеке по закону. Лучше, чтобы на товарах был штрихкод, тогда кассиру останется только отсканировать его и указать количество, остальное касса подтянет из базы сама. Этот способ самый быстрый.

Возможно, пришла пора взять в аренду «умную кассу» – они рассчитывают сумму чека и сдачу самостоятельно. Тем, кто использует автономные кнопочные кассы, придется сложнее – кассиру понадобится калькулятор.

Если вы продаете много весовых товаров, изучите возможность подключения ваших весов к кассе. Это избавит от проведения расчетов стоимости взвешиваемого товара и ручного формирования чека.

Чтобы избежать путаницы и хаоса с остатками, опять же рекомендую подключить программу товарного учета. С ней в любой момент вы сможете отследить запасы каждого товара.

– Стоит ли задумываться о безопасности данных? Как можно ее повысить?

– Прежде всего рекомендую проверить стабильность работы облачных CRM-систем, программ для онлайн-бухгалтерии и товароучетных сервисов – особенно, если их предоставляют зарубежные компании. Непременно сделайте резервное копирование данных там, где это возможно, и смените пароли на более сложные и многосимвольные. Включите двухфакторную идентификацию для корпоративных аккаунтов соцсетей и почты.