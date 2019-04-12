Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил на встрече с представителями СМИ 11 апреля. По словам главы города, на реконструкцию Монумента славы будет потрачено порядка 180 миллионов рублей – 113 миллионов пойдёт на обновление парковой зоны, 66 миллионов – на реконструкцию самого объекта.

На встрече с журналистами 11 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планах мэрии по благоустройству Монумента славы – главный областной мемориальный комплекс, посвященный вкладу Новосибирской области в победу в Великой Отечественной войне, расположен в Ленинском районе города. «Монумент Славы с прилегающей территорией для реконструкции выбрали сами новосибирцы в прошлом году. В результате объект попал в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». С областью мы договорились, что объединим усилия и уже в этом году приступим к комплексной реконструкции знакового для Новосибирска объекта», – отметил Анатолий Локоть.

Особенностью выполнения работ является то, что мемориальный комплекс является памятником культуры. «Он не должен быть изменён ни в коем случае», — подчеркнул мэр города. 113,7 миллиона рублей будет выделено из федерального, регионального и местного бюджетов. «Сейчас идут конкурсные процедуры, мы планируем, что в конце мая будет объявлен победитель конкурса. Будет реставрироваться сама парковая зона, дорожки, детские площадки, зоны отдыха», — отметил Анатолий Локоть. Реконструкции подвергнутся и пилоны, входная зона перед Вечным огнём – на эти цели из областного и городского бюджетов выделено порядка 66 миллионов рублей. Конкурс, по словам мэра, будет объявлен через неделю.

Анатолий Локоть подчеркнул, что при реконструкции Монумента славы мэрия будет сотрудничать с НГУАДИ, МУП «УЗСПТС» и архитектурной мастерской «Адаптик-А». «Нужно иметь лицензию для того, чтобы вести работы с памятниками», — отметил мэр города.

Ранее мэр города дал старт строительству новому корпусу лицея № 130 в Советском районе.

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