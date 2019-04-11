Андрей Травников в рамках заседания подгруппы Госсовета РФ обсудил реализацию нацпроекта «Наука»

Вопросы развития высшего образования и науки обсудили в ходе первого заседания подгруппы профильной рабочей группы Государственного совета РФ. Совещание, прошедшее в Казани, провел губернатор Андрей Травников.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, в рамках заседания подгруппы профильной рабочей группы Госсовета РФ губернатор Андрей Травников отметил, что одной из основных задач региональных органов власти в связи с реализацией нацпроекта «Наука» является создание комфортных условий жизни и работы для ученых и инновационных компаний.

По словам главы региона, в Новосибирской области в рамках проекта «Академгородок 2.0» реализуется комплекс мер по созданию комфортной среды, по обновлению оборудования, расширению научных исследований. Запланирована реализация 31 проекта по развитию научной и инновационной инфраструктуры и 67 — по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Также, губернатор подчеркнул, что к задачам регионального уровня относятся поддержка инновационной деятельности предприятий, содействие развитию материально-технической базы научных организаций и поощрение ученых, показывающих значительные результаты своей работы.

В Новосибирской области субъектам инновационной деятельности предоставляется субсидия на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия. При этом, не менее 20% субсидии направляется на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

Отметим, Андрей Травников возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Образование и наука». В нее входят представители 19 субъектов РФ, Госдумы РФ, федеральных органов исполнительной власти, госучреждений – научных организаций и крупных вузов, госкорпораций и других организаций.

На заседании рабочей подгруппы по направлению «Наука» в Казани обсуждались также планы работы подгрупп «Высшее образование» и «Наука», приоритетные задачи, стоящие перед органами исполнительной власти субъектов РФ по реализации нацпроекта «Наука», механизмы координации и методического сопровождения выполнения проектов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что рабочая группа Госсовета РФ «Образование и наука», первое заседание которой в феврале 2019 года провел губернатор Новосибирской области Андрей Травников в Москве, утвердила график работы на ближайшие 6 месяцев.

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