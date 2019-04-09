Начальник отдела лесничества в Иркутской области подозревается в служебном подлоге

Следственным комитетом по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделов Министерства лесного комплекса. Его подозревают в служебном подлоге для повышения показателей в работе.

По данным пресс-службы следственного комитета по Иркутской области, сотрудники ведомства возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего жителя города Вихоревка Братского района, подозреваемого в служебном подлоге ради собственного карьерного роста.

По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, из личной заинтересованности и для повышения показателей в работе, совершил служебный подлог. Он внес заведомо ложные сведения в официальные документы – протоколы об административных правонарушениях, которые составлял на лиц, не совершавших данные правонарушения.

Следователями также установлено, что начальник отдела участкового лесничества требовал от знакомого предпринимателя предоставлять ему паспорта его работников, на которых собственно и составлялись подложные протоколы, при этом сам работник о том, что привлечен к административной ответственности, не знал.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России «Братское» проводят обыски по месту службы работников отдела участкового лесничества. Ведется следственная и оперативная работа, направленная на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности должностных лиц данного ведомства.

На данный момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что следственный комитет по республике Алтай завершил расследование уголовного дела в отношении старшего следователя ОМВД России по Горно-Алтайску Ольги Яльчиной. Она обвиняется в фальсификации доказательств по уголовному делу.

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