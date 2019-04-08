Экс-следователя Горно-Алтайска подозревают в фальсификации доказательств по уголовному делу

Следственный комитет по республике Алтай завершил расследование уголовного дела в отношении старшего следователя ОМВД России по Горно-Алтайску Ольги Яльчиной. Она обвиняется в фальсификации доказательств по уголовному делу.

По информации пресс-службы следственного комитета по республике Алтай, сотрудники ведомства установили, что в июле 2017 года в производстве старшего следователя следственного отдела ОМВД России по Горно-Алтайску Ольги Яльчиной находилось уголовное дело о краже.

По версии следствия, женщина решила ускорить предварительное следствие по делу. Она изготовила протоколы допросов, в которые внесла показания потерпевшего и трех свидетелей, зная, что они не располагают информацией о лице, совершившем преступление. При этом показания не соответствовали действительности. В протоколах бывший следователь указала, что на месте преступления все четверо видели женщину, внешность которой совпадает с внешностью обвиняемой. После этого, в документы были внесены поддельные подписи и их приобщили к материалам уголовного дела.

В результате преступных действий следователя были нарушены интересы правосудия и подорван авторитет государственной власти, являющейся гарантом соблюдения прав и свобод граждан.

В июле 2018 года Ольга Яльчина была уволена из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу. В случае признания вины, женщине может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Черногорский суд Хакасии огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого зампредседателя республиканского правительства Александра Голышева. Он получил 6 лет и 3 месяцев лишения свободы за мошенничество с использованием служебного положения.

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