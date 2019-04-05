Новокузнецку присвоят звание «Город трудовой доблести и воинской славы»

Во время своего визита в Новокузнецк губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал, что Южной столице Кузбасса будет присвоено звание «Город трудовой доблести и воинской славы».

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что Новокузнецк станет одним из первых городов Кузбасса, которому будет присвоено звание «Город трудовой доблести и воинской славы».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области, 20 марта 2019 года закон «О почетном звании Кемеровской области «Город трудовой доблести и воинской славы» был принят депутатами Совета народных депутатов.

Согласно документу, звание «Город трудовой доблести и воинской славы» будет присвоено городам Кемеровской области, на территориях которых в годы Великой Отечественной войны работники предприятий, организаций и учреждений проявили упорство и самоотверженность в труде. А мобилизованные в действующую армию горожане продемонстрировали примеры исключительного мужества и героизма на фронте, способствуя победе.

Закон внесен на рассмотрение губернатором Сергеем Цивилевым.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что представители правительства Кемеровской области и руководства РУСАЛ в рамках Красноярского экономического форума подписали соглашение об улучшении экологической обстановки в Кузбассе.

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