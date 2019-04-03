В Алтайском крае появится первый национальный парк

Первый в Алтайском крае национальный парк планирую создать к концу 2019 года в низкогорье Салаирского кряжа — на границе Заринского, Тогульского и Ельцовского районов.

Как рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края, первый в регионе национальный парк будет создан на границе сразу трех районов. На сегодняшний день министерство природы предлагает общественности выбрать его название.

Особо охраняемая природная территория федерального значения в документах пока проходит под рабочим названием «Тогул». Инициативная группа из Ельцовского района предлагает назвать национальный парк «Салаир», еще один вариант для голосования — «Салаирский кряж».

По информации регионального правительства, первый национальный парк в Алтайском крае откроет гостям уникальную тайгу Салаирского кряжа, познакомит с ее краснокнижными обитателями и старинными историко-культурными объектами — Уксунайской пещерой, Екатерининским трактом и местами обитания первых русских поселенцев. Более половины территории нацпарка займут два заказника краевого значения — Тогульский и Ельцовский.

Стоит отметить, что национальные парки отличаются от других видов особо охраняемых природных территорий активным развитием экологического туризма. Средства для формирования необходимой туристической инфраструктуры Алтайский край получит из федерального бюджета. Это позволит обустроить в нацпарке экологические тропы и маршруты, визит-центры и места отдыха.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что правительство Красноярского края признало гору «Черная сопка» памятником природы. На территории горы-вулкана запретили вырубку зеленых насаждений, взрывные и горные работы, а также добычу полезных ископаемых, сельскохозяйственную деятельность и строительство автомобильных дорог.

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