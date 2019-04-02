Правительство Красноярского края признало гору «Черная сопка» памятником природы

Как сообщает пресс-служба правительства Красноярского края, на территории горы-вулкана запретили вырубку зеленых насаждений, взрывные и горные работы, а также добычу полезных ископаемых, сельскохозяйственную деятельность и строительство автомобильных дорог.

Решение признать гору «Черная сопка», которая расположена в пригородной зоне Красноярска, памятником природы краевого значения было принято 2 апреля на заседании правительства региона. Интересно, что гора считается давно потухшим вулканом, её высота составляет 688 метров. Прилегающую к «Черной сопке» территорию Торгашинского хребта тоже отнесли к памятникам природы.

Заместитель министра экологии и рационального природопользования края Игорь Варфоломеев отметил на заседании, что решение присвоить особый статус этим объектам природы было не случайным. «Гора «Черная сопка» — одна из визитных карточек Красноярска, а лесные массивы Торгашинского хребта составляют защитный экологический каркас города. Эти территории популярны у жителей как места отдыха и природного туризма. Именно по этим причинам вопросу их сохранения уделяется особое внимание», — рассказал Игорь Варфоломеев.

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