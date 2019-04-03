Президент России Владимир Путин утвердил на должность заместителя начальника ГУ МВД по Красноярскому краю полковника внутренней службы Сергея Космачёва. Соответствующий приказ появился на сайте Кремля 2 апреля.

Сергей Космачев родился в 1983 года в Красноярске. В 2004 году окончил Сибирский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция».

С 2004 по 2009 годы служил в подразделениях экономической безопасности органов внутренних дел, неоднократно выезжал в краткосрочные командировки на северный Кавказ.

С 2009 года служил на должности замначальника тыла ГУ МВД по Красноярскому краю, в мае 2012 года назначен начальниким службы тыла главного управления.

Напомним также, что 14 марта в следственный комитет Омской области был назначен новый руководитель.

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