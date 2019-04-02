Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Новосибирской области. Одной из основных тем совещания стало обсуждение вопросов завершения в регионе отопительного периода 2018-2019 гг.

Как отмечают в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, отопительный период завершается в штатном режиме. Вместе с тем, были отмечены высокий уровень износа тепловых сетей региона, и недостаточный темп работ по их ремонту и замене на новые в последние пять лет, что ведет к повышению уровня аварийности.

Как отметил в своем докладе генеральный директор ООО «Сибирская Генерирующая Компания» Степан Солженицын, частота повреждений тепловых сетей в Новосибирске в три — три с половиной раза выше, чем в таких крупных городах как Кемерово и Красноярск. Примерно половина всех повреждений на сетях компании в этом году пришлась на Новосибирск. Соответственно, город находится под активным вниманием СГК для того, чтобы изменить эту ситуацию. Так, только объем ремонтных работ увеличен на 50 процентов. Исходя из критичности компанией принято решение об увеличении инвестиций в развитие сетей в объеме, превышающем втрое бюджет, направленный на проведение ремонтных работ.

Подводя итоги обсуждения, Андрей Травников обозначил основные направления решения сложившихся проблем. «Из статистики, которая была представлена в докладах, видно, что в последние пять лет идет нарастание количества аварий и это результат накопленных недоремонтов. Очень важно, что крупнейшая теплоснабжающая организация – СГК, запланировала на 2019 год значительное увеличение объемов текущих и капитальных ремонтов, а также инвестиции в систему теплоснабжения. Очевидно, что накопленные за десятилетие проблемы в течение одного сезона сразу не исправить, поэтому необходимо расставить приоритеты и совместно с мэрией четко спланировать участки ремонтов, в первую очередь магистральных сетей», – подчеркнул Травников.

Глава региона также отметил, что в Новосибирске высокая степень аварийности теплосетей, по сравнению, например, с Красноярском: «Раз удалось достичь оптимального уровня надежности в соседнем городе, очевидно, что СГК сможет это сделать и в системе теплоснабжения Новосибирска», — резюмировал Андрей Травников.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.