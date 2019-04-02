Новосибирский губернатор: надо отсечь от контрактов фирмы-«однодневки»

На встрече с представителями СМИ 2 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя ситуацию с аварийным домом в Барабинске, отметил необходимость изменения законодательства в сфере госзакупок. По словам губернатора, необходимо ужесточить контроль претендующих на заключение контрактов подрядчиков.

На встрече с журналистами 2 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с расселением аварийного дома в Барабинске. «Если говорить о кардинальных мерах, то ситуацию можно будет развернуть после существенной корректировке законодательства по контрактной системе – того самого 44-го федерального закона», — заявил губернатор. По словам главы региона, ответственность в таких случаях не снимается и с муниципальных властей – отсутствует чёткость в оформлении конкурсной документации, в результате чего какие-то действия применяются только тогда, когда объект уже не достроен. «Недостаточно контроля со стороны заказчиков», — отметил губернатор.

«По всей стране, сплошь и рядом, настоящий бич – это допуск к муниципальным контрактам неответственных, изначально неспособных подрядчиков. Об этом сказано очень много, тема актуальна в связи с большим объемом конкурсов, которые необходимо провести как в Новосибирской области, так и в других субъектах», — отметил Андрей Травников. По его словам, стоит обратиться к опыту реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, в которой подрядчики сначала подвергаются квалификационному отбору, только потом между ними проходит конкурс, выбирается наиболее коммерчески выгодное предложение. «За счёт этого удалось отсечь фирмы-однодневки», — подчеркнул губернатор.

По словам Андрея Травникова, ряд инициатив вызывает у него оптимизм – как, например, введение обязательной экспертизы и строительного надзора для малоэтажного строительства (дома от одного до трёх этажей). Новосибирский губернатор выразил уверенность в том, что если бы такая норма существовала ранее, то аварийный дом в Барабинске не был бы сдан. Сейчас же принято решение о расселении дома по улице Льва Толстого и ремонте здания.

Ранее, комментируя ситуацию по незавершённому ремонту стадиона в Колывани, Андрей Травников также высказывался в пользу изменения законодательства в сфере госзакупок.

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