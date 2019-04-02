Новым заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению стал Евгений Дербилов. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе РЖД.

Руководитель Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай представил коллективу Новосибирского терруправления нового заместителя начальника ЗСЖД. Им стал Евгений Дербилов, ранее занимавший должность заместителя начальника Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры

Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО РЖД.

«Уверен, высокий профессионализм, глубокое знание отраслевой специфики,

нестандартность мышления и стремление Евгения Михайловича применять новые

подходы на практике будут способствовать дальнейшему поступательному развитию

Новосибирского территориального управления», – подчеркнул Александр Грицай.

Напомним также, что 11 марта Западно-Сибирское следственное управление на транспорте завело уголовное дело в отношении должностного лица структурного подразделения ОАО «РЖД» в Новосибирске.

Евгений Дербилов родился в 1974 году в Омске. В 1996 году окончил Омскую государственную академию путей сообщения по специальности «Электроснабжение железнодорожного транспорта». Трудовую деятельность начал в Омском отделении Западно-Сибирской железной дороги в должности электромеханика.

После работал начальником в Томской и Омской дистанциях электроснабжения. С 2010

года – начальник дирекции аварийно-восстановительных средств ЗСЖД, затем назначен начальником службы электрификации и электроснабжения Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры. С 2015 года занимал должность заместителя начальника Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры. Евгений Дербилов имеет степень кандидата технических наук.

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