S7 Airlines открывает рейсы из Новосибирска в Новокузнецк и Томск

В апреле S7 Airlines приступит к полетам из Новосибирска в Новокузнецк и Томск. Рейсы в обоих направлениях планируется выполнять несколько раз в неделю.

По информации пресс-службы S7 Airlines, с середины апреля 2019 года из Новосибирска можно будет осуществлять полеты в два сибирских города – Новокузнецк и Томск.

Так, с 15 апреля самолет будет вылетать из Новосибирска в 11:00 и прибывать в Спиченково в 12:10. Обратный рейс из Новокузнецка запланирован на 12:50 и прибывает воздушное судно в Толмачево в 13:55. Рейсы будут выполнять по понедельникам, средам и пятницам.

16 апреля самолет вылетает из аэропорта Толмачево в 12:00 и прибывает в Томск в 12:50. Обратный рейс будет осуществляться из Богашево в 13:30 и прибывать в Новосибирск в 14:25. Рейсы планируется выполнять пять раз в неделю кроме понедельника и пятницы. С 3 июня частоту рейсов могут увеличить и сделать ежедневными.

Рейсы будут выполнять на воздушных судах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в комфортном салоне экономического класса.

С началом выполнения рейсов в Новосибирск, говорят в пресс-службе авиакомпании, пассажиры из Томска и Новокузнецка смогут оценить стыковки авиакомпании в аэропорту Толмачево при полетах в Екатеринбург, Красноярск, Москву, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Симферополь, Челябинск и другие города России. Рейсы из Томска и Новокузнецка также удобно стыкуются с большим количеством популярных направлений из Новосибирска в города Средней и Юго-Восточной Азии.

Время в полете из Новосибирска в Томск и Новокузнецк составит в пределах часа. Стоит отметить, что Новокузнецк появится в маршрутной сети аэропорта Толмачево впервые в современной истории.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что с 20 мая 2019 года партнер аэропорта Толмачево S7 Airlines приступит к выполнению прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Нижний Новгород и обратно.

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