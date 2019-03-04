Владимир Путин обсудил с губернатором Красноярского края строительство метро

Президент РФ Владимир Путин в рамках XXIX Зимней универсиады провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края. Александр Усс рассказал главе государства о социально-экономической ситуации в регионе, в частности, о перспективах развития транспортной системы.

Как рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края, одной из основных тем, которую обсудили президент Владимир Путин и губернатор Александр Усс в ходе рабочей встречи, стало строительство в столице региона метро.

Как отметил глава государства, данный проект необходимо продолжить реализовывать. Связано это, прежде всего, с преодолением экологической проблемы.

Дело в том, что если к 2030 году метро в Красноярске не появится, то скорость движения автотранспорта будет достигать порядка 5–10 км/ч. Так сегодня, по словам Александра Усса, выглядит локализация наиболее серьезных неблагополучных участков с точки зрения экологии. Около 50% выбросов приходится как раз на транспорт. И никакие иные способы, как более активное использование общественного транспорта, здесь невозможны.

Предполагается, что в городе будет функционировать не только подземное метро, которое пройдет по центру Красноярска, но и скоростные трамваи на поверхности. На правом берегу, как подчеркнул губернатор края, очень надежное трамвайное сообщение, которое существует еще с социалистических времен. Соответственно, есть возможность пропустить на этом участке скоростные трамваи, модернизировав линию, и построить новую трамвайную линию именно для скоростного вагона. Таким образом, достаточно будет порядка пяти станций метро.

Кроме того, глава Красноярского края рассказал, что для строительства метро в регионе есть возможность применить новые технические решения, которых пока нет в России. Это так называемые трехвагонные сцепки. Плюс в том, что подземные станции будут компактнее, следовательно, и вложений в их строительство понадобиться на порядок меньше. Вдобавок, данные виды подземного транспорта являются беспилотными. Если реализовать эту схему, то стоимость проходки метро в целом будет сокращена на 30-40%. Такая экономия позволит построить не пять, а девять станций, включая надземные. Таким образом, подытожил Александр Усс, если идеи воплотить в жизнь, то к 2023 году проблему общественного транспорта в Красноярске можно решить радикально.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что метро, скоростной трамвай и электрички необходимо связать в единый комплекс. Тогда одно будет дополнять другое и эффективно работать. Кроме того, не стоит забывать, что город развивается, поэтому масштабные объекты «на вырост должны строиться».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что вопрос о появлении метрополитена в Красноярске обсуждается с февраля 2018 года, когда в город с визитом прибыл президент Владимир Путин.

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