Крупнейшая управляющая компания Красноярска продана структурам, связанным с московским «МКС»

Крупнейшая управляющая компания Красноярска — «ЖСК» — продана структурам, связанным с московским холдингом «МКС», активно наращивающим позиции в Новосибирской области. Эксперты называют предсказуемой стратегию бывшего владельца — СГК — по избавлению от непрофильных активов. Однако обстоятельства реализации и будущее коммунального предприятия вызывает у них вопросы.

Сибирская генерирующая компания (СГК) продала крупнейшую управляющую компанию Красноярска «ЖСК» московскому АО «Содержание и благоустройство». Сделка была закрыта 31 января. Об этом свидетельствует официальная выписка из ЕГРЮЛ. Факт продажи подтвердили и в СГК, объяснив это решение тем, что ЖСК являлась для генерирующей компании непрофильным активом, и развитие этого направления деятельности не планировалось. Тем не менее «СГК провела организационную и финансовую санацию актива, привела его в рабочее состояние».

Согласно той же базе ЕГРЮЛ, «Содержание и благоустройство» было создано в 2015 году. Единственным учредителем организации значится Елена Михайловна Волкова. Согласно данным kartoteka.ru, она является руководителем либо учредителем около десятка компаний в сфере ЖКХ и смежных областях, причем большинство из них сосредоточены в Новосибирской области. Например, ЗАО «МКС», «Ассоциация управляющих компаний в сфере ЖКХ», ООО «УК «Стандарт», ООО «ЖЭУ-1 Центрального района» и другие.

Напомним, что московский холдинг «МКС» является одним из крупнейших и наиболее динамично развивающихся игроков новосибирского рынка ЖКХ. Непосредственно компания «МКС-Новосибирск» была выделена в 2011 году в результате реорганизации ЗАО «Сибирьэнерго-Комфорт» и является его правопреемником по обязательствам перед собственниками многоквартирных домов. В свою очередь компания «Сибирьэнерго-Комфорт» имела отношение к холдингу Ru-Com, бенефициаром которого считается министр открытого правительства РФ Михаил Абызов, а главой — президент Новосибирской федерации самбо Николай Степанов. «Континент Сибирь» уже не раз подробно писал о ходе противостояния между «МКС» и союзом организаций в сфере ЖКХ «ЕДИНСТВО», объединившим компании, противостоящие экспансии московской компании. Наиболее острая фаза военных действий между участниками рынка ЖКХ пришлась на середину 2017-го — начало 2018 года. Новосибирские управляющие компании обвиняли «МКС» в недобросовестной конкуренции и оказании силового давления с целью продажи активов.

В начале 2018 года Сибирская генерирующая компания закрыла сделку по покупке новосибирского ООО «Сибэко». Ранее бенефициаром последней считалась группа RU-COM министра открытого правительства РФ Михаила Абызова. В свою очередь эта же структура, по словам участников рынка, имеет непосредственно отношение к холдингу «МКС», который выкупил у «СГК» УК ЖСК

В свою очередь «ЖСК» — крупнейшая управляющая компания Красноярска, на ее обслуживании находится до 80% всех жилых домов Красноярска. Как сообщал «Континент Сибирь», СГК установила контроль над предшественником этого УК — ООО «Жилфонд» — на рубеже 2015–2016 годов. Этому предшествовал арест тогдашнего собственника компании Валерия Грачева в мае 2015 года и его заключение под стражу на несколько месяцев, в чем российский бизнес-омбудсмен Борис Титов тогда усмотрел признаки рейдерского захвата. Кстати, осенью 2016 года СГК вошла также в долю компании «Красжилкомсервис» — основного акционера «КрасКома», совладельцем которого ранее также выступал Валерий Грачев.

В начале 2016 года СГК начала реорганизацию «Жилфонда». Ранее существовавшие семь дочерних обществ, курировавшие работу в разных районах города (УК «Жилкомресурс» в Железнодорожном районе, УК «Комфортбытсервис» в Ленинском районе, УК «Жилбытсервис» в Кировском районе, УК «Жилкомцентр» в Свердловском районе, УК «Центржилсервис» в Центральном районе, УК «Красжилсервис» в Советском районе и ООО «КУЖФ Северо-Западная» в Октябрьском районе), были ликвидированы через банкротство, а все обслуживаемые ими дома переведены на прямые договоры с главной управляющей компанией. А в конце 2017 года «Жилфонд» был переименован в УК «Жилищные системы Красноярска» (ЖСК) без смены юридического лица. Получить комментарий ЖСК о перспективах развития компании с новым собственником не удалось: телефон пресс-службы не отвечал, а на письменный запрос «КС» к моменту сдачи материала ответа не последовало. Однако в эфире местного телевидения пресс-секретарь организации Ксения Саргсян заявила, что «смена владельца не повлияет на размер оплаты жилищно-коммунальных услуг, все будет работать в штатном режиме».

Депутат городского Совета Красноярска Сергей Шахматов предположил, что ситуация привлечет внимание муниципального парламента, однако изучать вопрос парламентарии начнут, предположительно, только по завершении Универсиады-2019, то есть в середине марта.

Руководитель общественной организации «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков считает, что продажа ЖСК была предсказуемой, однако поведение новых собственников вызывает ряд вопросов. «Действительно, «ЖСК» не является профильным бизнесом для СГК. Их целью был перевод собственников жилья на прямые договоры, и этого удалось добиться, после чего жилищная компания стала им не нужна. В новых обстоятельствах и генерирующей компании станет проще работать с должниками, и для ЖСК будут сняты проблемы неплатежей за тепло. Другое дело, что компания, которая пришла на место собственника, не выглядит самостоятельной, а больше похожа на прокладку между активом и реальным бенефициаром. Очевидно, возникает вопрос, почему реальный собственник прячется. Не очень понятна и экономическая стратегия нового собственника, ведь кредиторская задолженность «ЖСК» оценивается в 1,2 млрд рублей — около пятой части всего оборота компании. А по закону просто так заложить деньги в тариф на компенсацию этих сумм тоже нельзя. При этом очевидно, что второй раз трюк с банкротством, проделанный в 2016 году, уже не пройдет», — рассуждает Роман Казаков.

При этом общественник сомневается, что СГК станет в ближайшее время избавляться от другого коммунального актива — компании «КрасКом», потому что это будет означать для генерирующей организации потерю контроля за теплосетевым комплексом города.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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