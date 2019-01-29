«Экотек» намерен взыскать с администраций городов, округов и сельских поселений Кузбасса более 80 млн рублей

«Экотек», региональный оператор по обращению с ТКО в южной зоне Кузбасса, обратился в арбитражный суд Кемеровской области с исками о взыскании долгов с муниципальных образований по договорам за вывоз отходов.

По информации, размещенной на официальном сайте арбитражного суда Кемеровской области, компания «Экотек» за последние несколько дней подала 14 исков к администрациям городов, городских округов и сельских поселений Кузбасса. Причина в том, что региональный оператор таким путем пытается взыскать долги по договорам за вывоз твердых коммунальных отходов.

В списке ответчиков – администрации Новокузнецка и Прокопьевска. К слову, долг перед региональным оператором Южной столицы Кузбасса самый большой и составляет 41,1 млн рублей. Кроме того, иски поданы также в отношении администраций Красулинского (13,2 млн рублей), Загорского (7,2 млн рублей), Большеталдинского (3,7 млн рублей) сельских поселений, Мысковского городского округа (7,3 млн рублей) и ряда других администраций округов и сел. Общая сумма задолженности муниципальных образований по всем искам перевалила за 80 млн рублей.

Исходя из данных арбитражного суда Кемеровской области, компания «Экотек» часто использует практику подачи в суд гражданских исков. Так, на сегодняшний день на официальном сайте арбитража зарегистрировано более 50 исковых заявлений от регионального оператора. Общая сумма — около 1,2 млн рублей. Среди неплательщиков в карточках дел значатся в основном детские дошкольные учреждения Новокузнецка.

По информации пресс-службы «Экотек», компания приступила к работе в статусе регоператора по обращению с ТКО на юге Кемеровской области с 1 июля 2018 года.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от компании «БФК-экструзия» о самобанкротстве. Сумма просроченной задолженности составила 713,6 млн. рублей.

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