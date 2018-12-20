20 декабря на заседании президиума СО РАН прошло согласование кандидатур на должность руководителя Института истории СО РАН. Врио директора Института истории, бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой по результатам голосования не получил поддержки членов президиума.

В голосовании участвовало 32 члена президиума. Согласно распоряжению РАН от 31 марта 2015 года, согласованными считаются кандидаты, которые получили более 50% голосов, от участников голосования.

«Подсчет показал следующие результаты тайного рейтингового голосования по Институту истории, — сообщил главный ученый секретарь СО РАН Дмитрий Маркович. — Галина Запорожченко получила 12 голосов «за» и 15 «против», Андрей Зуев — 27 «за» и 3 «против», Виктор Козодой — 14 «за» и 16 «против», Вадим Рынков — 25 «за» и 5 «против». По результатам голосования считать согласованными на должность руководителя Института истории только две кандидатуры: директора Гуманитарного института НГУ Андрея Зуева и старшего научного сотрудника Института истории СО РАН Вадима Рынкова».

Результаты голосования были единогласно утверждены президиумом. Документы для согласования кандидатур на должность руководителя Института истории СО РАН будут переданы в отделение по историческим наукам РАН.

3 декабря ученый совет Института истории СО РАН выдвинул несколько кандидатур на должность директора института, в том числе Виктора Козодоя, Андрея Зуева, Галину Запорожченко и Вадима Рынкова. 17 декабря на объединенном ученом совете по гуманитарным наукам СО РАН прошло голосование, по результатам которого на пост директора Института истории были одобрены две кандидатуры: Вадим Рынков (9 из 10 голосов) и Андрей Зуев (8 из 10 голосов). Виктор Козодой и Галина Запорожченко получили по 2 голоса и не были рекомендованы объединенным ученым советом.

Напомним, что Виктор Козодой занимает пост врио директора Института истории СО РАН с 24 января 2018 года.

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