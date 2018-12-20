Президиум СО РАН не согласовал кандидатуру Виктора Козодоя на должность директора Института истории

 

20 декабря на заседании президиума СО РАН прошло согласование кандидатур на должность руководителя Института истории СО РАН.  Врио директора Института истории, бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой по результатам голосования не получил поддержки членов президиума.

В голосовании участвовало 32 члена президиума. Согласно распоряжению РАН от 31 марта 2015 года, согласованными считаются кандидаты, которые получили более 50% голосов, от участников голосования.

«Подсчет показал следующие результаты тайного рейтингового голосования по Институту истории, — сообщил главный ученый секретарь СО РАН Дмитрий Маркович. — Галина Запорожченко получила 12 голосов «за» и 15 «против», Андрей Зуев — 27 «за» и 3 «против», Виктор Козодой — 14 «за» и 16 «против», Вадим Рынков — 25 «за» и 5 «против». По результатам голосования считать согласованными на должность руководителя Института истории только две кандидатуры: директора Гуманитарного института НГУ Андрея Зуева и старшего научного сотрудника Института истории СО РАН Вадима Рынкова».

Результаты голосования были единогласно утверждены президиумом. Документы для согласования кандидатур на должность руководителя Института истории СО РАН будут переданы в отделение по историческим наукам РАН.

3 декабря ученый совет Института истории СО РАН выдвинул несколько кандидатур на должность директора института, в том числе Виктора Козодоя, Андрея Зуева, Галину Запорожченко и Вадима Рынкова. 17 декабря на объединенном ученом совете по гуманитарным наукам СО РАН прошло голосование, по результатам которого на пост директора Института истории были одобрены две кандидатуры: Вадим Рынков (9 из 10 голосов) и Андрей Зуев (8 из 10 голосов). Виктор Козодой и Галина Запорожченко получили по 2 голоса и не были рекомендованы объединенным ученым советом.

Напомним, что Виктор Козодой занимает пост врио директора Института истории СО РАН с 24 января 2018 года.

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