Кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове построят в 2020 году

Сегодня в Кемерове забили первую сваю на месте, где появится здание VIII Кассационного суда общей юрисдикции. Его строительство планируют завершить в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба администрации области, в Кемерове забили первую сваю, которая станет основой будущего здания VIII Кассационного суда общей юрисдикции. Это будет отдельная инстанция для обслуживания 12 регионов – от Омской области на западе до Забайкальского края на востоке. Впервые все кассационные жалобы будут рассматриваться в обязательном порядке на 100%. Процесс обжалования станет наиболее быстрым. Реализовать проект планируют в 2020 году.

По информации ТАСС, власти Кузбасса начнут строительство здания за счет средств областного бюджета, после чего региону пообещали компенсировать затраты на проект. По плану здание должно быть 9-этажным. В нем разместятся 42 зала заседаний, зал президиума на 200 мест, конференц-зал на 100 мест и 298 рабочих кабинетов.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркнул, что для Кузбасса это не только вопрос престижа, но и повышение статуса юриспруденции региона, а также создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, которые призваны повысить эффективность правосудия. Закон предусматривает создание девяти кассационных судов общей юрисдикции в пределах соответствующих судебных округов. Один из них появится в Кемерово.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что в Кемеровской области Совет народных депутатов продлил на три года программу господдержки семей в виде выплаты регионального материнского капитала.

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