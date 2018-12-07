Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области вызвала вопросы у комитета заксобрания

Комитет Законодательного собрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике после обсуждения одобрил проект стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года.

По словам зампреда областного правительства, министра экономического развития Ольги Молчановой, Новосибирская область имеет в целом по России средние показатели развития. Ее преимущества — благоприятные условия для развития инноваций, человеческого капитала и системы образования.

Стратегия предполагает, что регион станет одной из пилотных площадок по разработке механизма внедрения инноваций в производство, центром экспорта услуг образования и здравоохранения, а также компетенции в области цифровизации экономики.

По мнению депутатов, реальную угрозу представляет лишь утрата для региона интеллектуального лидерства и потеря компетенции во многих научных направлениях. Если власти не смогут создать механизм вовлечения имеющихся научных кадров, то их отток может усилиться. Необходимо создать такие условия для проживания и работы, чтобы люди могли реализовать именно здесь свои способности. На сегодняшний день из Новосибирской области миграция населения происходит в основном в европейскую часть России.

В проекте стратегии указано, что область имеет пространственную деформацию, т.е. восточная часть — агломерационная, а западная – сельская. Это сказывается на темпах развития экономики и уровне жизни населения.

Затронули на заседании комитета и вопрос Куйбышевско-Барабинской агломерации. Депутат Евгений Гутов поинтересовался, в мае текущего года народные избранники задумались о создании еще одной агломерации, сформировали её координационный совет, однако он с тех пор ни разу не собирался.

В свою очередь Ольга Молчанова отметила, что в Куйбышевско-Барабинской агломерации есть большой транспортный узел. Вдобавок, там есть индустриальный потенциал, который в настоящее время практически не используется, но существующие объекты могут стать базой для развития новой промышленности. Сейчас депутаты думают, какие преференции создать для привлечения туда инвесторов. На данный момент важно определить специализацию этой агломерации.

Много споров вызвала также тема обеспечения квалифицированными кадрами госучреждения области. По словам Евгения Гутова, на днях в Барабинске сдают в эксплуатацию новую ЦРБ, а работать в ней некому. В свою очередь, проект стратегии предполагает доведение численности студентов до 580 человек на 10 тысяч населения, что может решить вопрос «кадрового голода» в регионе.

На это министр экономического развития области поставил в пример стремительное развитие телемедицины. По мнению народных избранников, тогда в каждой больнице не будет необходимости держать специалистов, у больного будет возможность получить консультацию из специализированного центра в Новосибирске или в Москве. Но это не значит, что набор врачей в медучреждения вовсе прекратиться.

В итоге, проект Стратегии развития Новосибирской области до 2030 года получился достаточно оптимистичный, но у депутатов комитета остались вопросы. Их продолжат обсуждать на рабочей группе совместно с бюджетным комитетом.

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