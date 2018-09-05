Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт встретился с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Стороны затронули вопрос федерального финансирования строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске.

Глава Росавтодора Роман Старовойт выразил готовность поддержать концессионный проект по строительству и эксплуатации на платной основе моста через Обь в створе ул. Ипподромской в Новосибирске. Однако, по его словам, дорожное ведомство предлагает заложить федеральный грант на проект на следующий год.

«Средства на выделение капитального гранта Росавтодор предполагает заложить при корректировке бюджета на следующий год», — говорится в сообщении на сайте Росавтодора по итогам встречи.

Известно, что в федеральном центре предварительно решили выделить 26,2 млрд рублей на строительство объекта из средств, собранных по системе «Платон», но сроки выделения первого транша неоднократно сдвигались. Изначально региональные власти ожидали поступления средств летом 2018 года, а затем врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников выразил надежду, что первый транш будет получен до конца этого года.

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