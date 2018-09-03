Проведя исследование клиентской базы, Сбербанк в начале сентября составил финансовый портрет российского старшеклассника. Результаты показали, что 40% подростков в возрасте от 14 до 17 лет владеет банковскими картами, и они используют безналичный расчет чаще, чем все остальные клиенты Сбербанка.

Ключевой особенностью финансового поведения молодежи среди клиентов Сбербанка стало то, что они используют банковские карты для оплаты товаров и услуг чаще, чем все остальные клиентские группы. Если в среднем аудитория Сбербанка обналичивает примерно 61% средств с карт, то клиенты в возрасте 14-17 лет снимают всего 55%.

Еще одна особенность поведения молодежи – активность в цифровых каналах. Аудитория пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» 14-17 лет за год увеличилась на 85%.

«Нам важно, чтобы молодежь выбирала Сбербанк и доверяла ему. Поэтому мы общаемся с подростками на понятном для них языке и в «популярных местах их обитания», – комментирует директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова. – Примером такого взаимодействия является канал чат-бот Сберкот, который «живет» в социальной сети «ВКонтакте». Этот бот в простой и доступной форме обучает финансовой грамотности, рассказывает полезные лайфхаки и дарит подарки. За год у бота появилось 10 млн подписчиков, что говорит нам о его признании аудиторией».

В Сбербанке открыто 2,7 млн карт, держателями которых являются 2,3 млн несовершеннолетних. Их суммарные траты по картам составляют примерно 0,8% всех денежных расходов населения России. С июля 2017 по июль 2018 года общая сумма расходов составила 110,6 млрд рублей.

Структура безналичных расходов подростков по картам мало отличается от трат других возрастных групп: продукты (25% всех расходов, включая снятие наличных), одежда и обувь (11,74%), кафе, мобильная связь (7,21%).

По крупным статьям расходы юношей и девушек похожи. Различия проявляются в более узких сегментах. Юноши активно покупают гаджеты (4,13 % от всех трат) и спортивные товары (2,5%). Девушки заметно больше тратят на уход за собой и книги (3,14 % и 1,54% соответственно). На онлайн-игры тоже значительно больше тратят парни. Из потраченных за год в социальных сетях и играх 1,25 млрд рублей на них приходится 88%.

В среднем российский подросток тратит в месяц 2974 рублей, но по стране этот показатель сильно варьируется. Например, в Москве он составляет 7881 рублей, а максимальной величины достигает в Чеченской республике – 9065 рублей

«Выбор молодежи подтверждают цифры: индекс NPS, который характеризует готовность клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым продукты и услуги Сбербанка, в молодежном сегменте составляет 71 % (данные за июль 2018) – это самый высокий показатель в банке», – резюмирует Александра Алтухова.

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