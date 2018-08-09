Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней бывшей врио главврача Центральной клинической больницы Сибирского отделения РАН.

Экс-руководитель ЦКБ СО РАН Екатерина Комиссарова пойдет под суд за хищение и отмывание денежных средств при организации госзакупок для больницы. Сейчас ее имущество на 2,4 млн рублей арестовано. Как рассказали в прокуратуре, 17 июля 2017 года врио главного врача при пособничестве своего супруга и знакомого заместителя директора ООО «АЛ Сибтрейд» заключила с фирмой контракт на проведение ремонта лабораторного оборудования с заменой запасных частей на сумму более 2 млн рублей. Но выяснилось, что это оборудование было исправным и не требовало замены частей. Позже 1 млн рублей были обналичены в Барнауле и переданы супругу главврача. В деле также фигурирует то, что обвиняемая вопреки ранее заключенному госконтракту получила от ООО «Профессионал» партию китайских шприцев, хотя условия договора подразумевали закупку шприцев из Германии. Оплатив эту поставку, руководитель учреждения причинила больнице ущерб на сумму свыше 320 тыс. рублей.

«Кроме того, врио главврача в личных целях использовала поставленный на баланс больницы автомобиль марки УАЗ. Машина при пособничестве супруга была перевезена в один из районов Алтайского края, где у него находился земельный участок», — дополнили список нарушений Комиссаровой в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Уголовное дело теперь должен рассмотреть Советский районный суд Новосибирска. Екатерина Комиссарова и остальные фигуранты дела признали свою вину. На время следствия они находились под подпиской о невыезде.

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