Суд приостановил дело по многомиллиардному иску к властям Красноярского края из-за срыва проекта Енисейского ферросплавного завода. Эксперты называют разбирательство бесперспективным для компании.

Арбитражный суд приостановил дело по иску ЗАО «Чек-Су.ВК» к региональным и муниципальным властям Красноярского края о взыскании убытков на сумму более 23,5 млрд рублей. Разбирательство должно быть возобновлено после вступления в законную силу актов арбитража Кемеровской области о признании недействительными сделок заявителя с ЗАО «НК Юралс», компаниями Adbela Limited, Ketonia Vestures Limited и некоторыми физлицами, а также «применения последствий недействительности сделок».

Заявление с многомиллиардными требованиями «Чек-Су.ВК» направило в суд еще в декабре прошлого года. Ответчиками по иску являются солидарно правительство и министерство финансов Красноярского края, администрация, управление земельно-имущественных отношений и архитектуры и финансовое управление Емельяновского района, а также администрация Шуваевского сельсовета. В качестве третьего лица к делу привлечен Внешэкономбанк. Финансовые претензии компании связаны с убытком, полученным из-за отзыва разрешения на строительство Енисейского ферросплавного завода под Красноярском.

Соглашения о строительстве предприятия были подписаны в рамках Красноярского экономического форума в 2008 и 2010 годах, и запуск первой очереди тогда планировался на 2012 год, а выход на проектную мощность (250 тыс. тонн ферросплавов в год) — на 2016 год. Проект предусматривал также разработку в Хакасии Усинского месторождения и создание перевалочного пункта в Туиме. Общая стоимость оценивалась в 22 млрд рублей. Проект реализовывало кемеровское ЗАО «Чек-Су.ВК» с участием Внешэкономбанка. Однако с осени 2011 года в Красноярске начались акции протеста против создания предприятия из-за возможной угрозы экологии. Вскоре региональные власти отказали инвестору в реализации проекта. Это повлекло за собой многочисленные судебные тяжбы. Компания настаивала на передаче жалобы на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам, однако Верховный суд в этом отказал. В конце 2017 года «Чек-Су.ВК» признана банкротом, на предприятии введено конкурсное производство.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края от «Справедливой России» Николай Трикман полагает, что судебное разбирательство для «Чек-Су.ВК» бесперспективно, а целью заявления может являться давление на региональную власть. «В первую очередь непонятно, почему взыскать деньги они пытаются с регионального бюджета, если формально все отказы они получали от Шуваевского сельсовета, дальнейшие судебные разбирательства по этому поводу проходили также с ними. Доказать наличие убытков компания также не сможет, ведь строительство так и не началось, соответственно, и затрат не потребовало. Речь может идти разве что об упущенной выгоде, но доказать это тоже трудно, ведь компания не заключала договоров поставки будущей продукции. Поэтому я не вижу будущего для их иска. Разве что это может быть методом давления на власть в расчете все же зайти со своим проектом или же получить какие-то иные преференции», — предполагает парламентарий.

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