Принятие 26 июня парламентом Новосибирской области законопроекта о налогообложении отдельных категорий налогоплательщиков на территории региона, как ожидают эксперты, должно придать новый импульс для территорий опережающего развития. Насколько эти ожидания оправдываются по состоянию на сегодня, стало понятно в ходе выездного совещания, прошедшего 5 июля в Линево, в котором, кроме представителей АИР и правительства региона приняли участие потенциальные инвесторы.

Полтора десятка потенциальных резидентов территории опережающего социально-экономического развития — ТОСЭР «Линево», приняли участие в выездном совещании, включавшем посещением площадки, где уже осенью будет развернуто строительство производственного корпуса первого предприятия-резидента ТОСЭР.

«В связи с заявленными льготами для будущих резидентов ТОСЭР «Линево» мы испытываем активный отклик бизнес-сообщества. — констатировал заместитель генерального директора, директор департамента корпоративного управления АИР НСО Вячеслав Радионов. — И состоявшаяся встреча — продолжение нашей работы на инвестиционном совете. Сегодня интерес к этой территории связан в первую очередь с налоговыми преференциями и тот факт, что область их установила создает конкурентные условия для региона в целом».

Напомним, что льготы, по федеральным и местным налогам, предусмотренные для резидентов ТОСЭР устанавливают нулевые ставки по налогам на прибыль, имущество и землю на десятилетний срок. Кроме того, в первые годы работы предприятие будет освобождено от регионального налога на прибыль и большей части страховых взносов. По недавно принятому в Новосибирской области закону об особом режиме налогообложения, ставка по этому налогу для резидентов территорий опережающего развития установлена в пределах 7,6% вместо обычных 30%. При этом все недополученные средства по региональным сборам компенсируются из Федерального бюджета. Также, предусмотрена компенсация из федерального бюджета на расходы по устройству инфраструктуры для новых предприятий.

Нерешенным пока остается вопрос о том, будут ли учтены федеральные компенсации на развитие инфраструктуры в последующем исчислении налога на добавленную стоимость. Однако начальник управления инвестиционной политики и территориального развития минэкономразвития НСО Лев Решетников отметил, что это существенный момент, и тема активно обсуждается, прорабатывается в том числе с участием фонда развития моногородов. При этом Лев Решетников подчеркнул, что при всех существующих налоговых льготах не стоит рассматривать территорию опережающего развития как некий офшор. Установленные довольно жёсткие требования для будущих резидентов — не позволят использовать возможности ТОСЭР для оптимизации налогообложения действующего предприятия.

«Просто перевести свою компанию и зарегистрироваться в Линево не получится, — предостерег Лев Решетников. — История про территории опережающего социально-экономического развития — это история про новые проекты, про новые производственные мощности, про новые рабочие места, про новый объем продукции и услуг».

Также существует возможность того, что в будущем правительство России пересмотрит перечень видов экономической деятельности, установленный сегодня для ТОСЭР. С такой инициативой уже выступили ряд региональных законодательных органов, в том числе и Заксобрание Новосибирской области, отметил Лев Решетников. Но это, если и произойдет, то лишь в отдаленной перспективе. Все-таки один из основополагающих принципов создания ТОСЭР в границах бывших моногородов — экономическая специализация.

«Концепция развития территории предполагает инвестиции в такие отрасли, как легкая промышленность, переработка металла, производство тары и упаковки. — подчеркнул Вячеслав Радионов. — То есть такие виды деятельности, которые не связаны с загрязнением окружающей среды, с задействованием каких-то больших земельных ресурсов. И второе направление — перспектива развития Линево стать инвестиционной площадкой для проектов с инновационной составляющей. Близость к Академгородку диктует эту идею. И собственно сегодня многие компании, которые присутствовали на этой встрече, сами из Академгородка. Речь идет о таких направлениях деятельности, как химия, приборостроение».

Одним из представителей инновационного бизнеса, проявляющих сегодня интерес к ТОСЭР «Линево» является компания «Геологика» из Академгородка. Разработчики и создатели лабораторных комплексов для геологических исследований присматривают площадку под новое производство, в которое планируют вложить порядка 30 млн. рублей.

«Сегодня у нас есть несколько инвестиционных проектов, первый предполагает строительство производственной площадки. — рассказывал директор компании «Геологика» Денис Чернецов. — Это будет производство инновационных разработок для нефтяной промышленности. Лабораторное оборудования для геологических исследований, востребованное сегодня на рынке нефтяными компаниями. Наше оборудование сегодня представлено в Сколковском техническом университете, в Московском физико-техническом институте и еще во многих исследовательских центрах России. У нас много единичных комплексов, но есть и мелкосерийное производство, которое мы как раз и планируем размещать на будущем предприятии».

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