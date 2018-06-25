Организаторы митинга в Новосибирске против роста НДС и повышения пенсионного возраста обратились к Андрею Травникову

После отказа мэрии Новосибирска в проведении 1 июля митинга против повышения налогов и пенсионного возраста его организаторы не только пошли в суд, но и направили открытое письмо врио губернатора Новосибирской области по работе антитеррористической комиссии.

Как сегодня, 25 июня, рассказал общественный активист Андрей Гладченко, в правительство Новосибирской области на имя врио губернатора Андрея Травникова должно было поступить открытое письмо «по поводу более чем странного поведения антитеррористической комиссии», в которой Травников является председателем. Обращение к главе региона последовало после запрета мэрией Новосибирска организации 1 июля митинга против роста НДС и повышения пенсионного возраста. Тогда причиной отказа называлась угроза терактов. В письме, адресованном главе области, говорится, что заместитель начальника комитета по взаимодействию с административными органами Сергей Полянский даже не предоставил организаторам письменное решение антитеррористической комиссии, сославшись на его секретность.

«С помощью средств электронного поиска я попытался обнаружить процитированный мэрией текст, якобы поступивший от возглавляемой Вами комиссии. Единственный текст, практически дословно совпадающий с приведённой цитатой, я увидел в одной из веток обсуждения митинга в сети «Вконтакте». Авторство некоего Ильдара Садыкова, выступившего со странной и неожиданной репликой внутри обсуждения. Я не могу разбираться, было ли это искренним высказыванием, либо специально организованной провокацией. Гораздо важнее другое. Правда ли, что возглавляемая Вами комиссия экстренно собралась и приняла чрезвычайное для Новосибирской области решение — на основе вот этой вот реплики мальчишки в интернет-чате?», — обратился Андрей Гладченко к врио, добавив, что, судя по времени отправки комментария в соцсети, комиссия собралась в нарушение собственного регламента.

Гладченко предположил таким образом, что Сергей Полянский «лжет мэрии», а мэрия «издаёт официальные документы на основе этой лжи». «Я знаю, что позиция избирателей важна для Вас, и надеюсь, что Вы дадите должную оценку инциденту. В результате этого мэрия более не сможет незаконно запрещать городские публичные мероприятия со ссылкой на решения тех или иных органов региональной власти», — завершил текст письма член оргкомитета митинга Андрей Гладченко.

Сегодня же, к слову, прошло заседание суда, где организаторы митинга пытались оспорить запрет мэрии. Гладченко сообщил, что Центральный районный суд Новосибирска в этом споре встал на сторону городской администрации.