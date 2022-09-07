Жительница Новосибирска дискредитировала ВС РФ наклейкой на ноутбуке

В Новосибирске суд оштрафовал местную жительницу по делу о дискредитации ВС РФ. По данным суда, женщина демонстрировала окружающим ноутбук с наклеенными фотографиями детей и провокационными надписями.

Административное дело в отношении жительницы Новосибирска Каталисы Гольдиной рассмотрел Советский районный суд города. По данным пресс-службы суда, дело было возбуждено сотрудниками полиции за совершение в июле 2022 публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ.

«Гольдина К. держала в руках ноутбук с наклеенными на крышке фотографиями детей и надписями <…> и демонстрировала его окружающим, тем самым искажала и дискредитировала задачи по использованию Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации и сами Вооруженные Силы Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщила «Континенту Сибирь» Каталиса Гольдина, она приходила с ноутбуком в кафе, иногда сидела с ним на улице и писала заметки.

Женщину обвинили в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях).

7 сентября Советский районный суд Новосибирска вынес постановление по делу в отношении сибирячки. Ее признали виновной в совершении правонарушения и назначили административный штраф в размере 35 тыс. рублей.

Отметим, ранее в отношении Каталисы Гольдиной суд в Новосибирске рассматривал дело об административном правонарушении по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Речь идет о митинге, который прошел в Новосибирске в начале марта текущего года. Об этом сообщается в карточке дела на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

«Вина Гольдиной К.С. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ, а именно невыполнение ею, как участником публичного мероприятия законных требований сотрудников полиции о прекращении несогласованного публичного мероприятия, т.е. связанных с обеспечением общественного порядка, безопасности граждан и соблюдением законности при проведении публичного мероприятия подтверждена совокупностью письменных доказательств, исследованных в судебном заседании», — указано в деле. Женщине назначили административный штраф в размере 10 тыс. рублей.