Новосибирская мэрия не разрешила горожанам митинговать против повышения пенсионного возраста

Организаторы митинга против повышения пенсионного возраста и роста НДС, намеченного на 1 июля, получили отказ от мэрии Новосибирска. В документе, который подписал первый вице-мэр Геннадий Захаров, причиной отказа названа угроза терактов.

Как сообщил общественный активист Андрей Гладченко, мэрия Новосибирска отказала в проведении 1 июля митинга против пенсионной реформы и повышения НДС с 18 до 20% сразу на четырех площадках города, объясняя это сведениями антитеррористической комиссии области, которая обнаружила в интернете призывы к проведению в этот же день терактов.

«Если над городом (да что там город — над страной!) нависла такая террористически-пиротехническая угроза, то, очевидно, должно быть введено чрезвычайное положение. Ну, или, по меньшей мере, возбуждено уголовное дело, а доблестная федеральная служба безопасности уже должна фигурантов пачками по подвалам встречать с объятьями», — возмутился Гладченко тому, как объяснила свой отказ городская администрация, и сказал, что организаторы митингов уже сейчас подают иски в суд на решение городских властей.

Напомним, что в Новосибирске уже собирался митинг против повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин до 65 и 63 лет соответственно. Одну из заявленных акций мэрия все-таки санкционировала. Так, 28 июня в Первомайском сквере пройдет акция, организованная комитетом «Пенсионеры за достойную жизнь».

Тем временем сегодня в Красноярске около 1 тыс. человек вышли на аналогичный митинг.

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