Новосибирская мэрия не разрешила горожанам митинговать против повышения пенсионного возраста

Организаторы митинга против повышения пенсионного возраста и роста НДС, намеченного на 1 июля, получили отказ от мэрии Новосибирска. В документе, который подписал первый вице-мэр Геннадий Захаров, причиной отказа названа угроза терактов.
Как сообщил общественный активист Андрей Гладченко, мэрия Новосибирска отказала в проведении 1 июля митинга против пенсионной реформы и повышения НДС с 18 до 20% сразу на четырех площадках города, объясняя это сведениями антитеррористической комиссии области, которая обнаружила в интернете призывы к проведению в этот же день терактов.
«Если над городом (да что там город — над страной!) нависла такая террористически-пиротехническая угроза, то, очевидно, должно быть введено чрезвычайное положение. Ну, или, по меньшей мере, возбуждено уголовное дело, а доблестная федеральная служба безопасности уже должна фигурантов пачками по подвалам встречать с объятьями», — возмутился Гладченко тому, как объяснила свой отказ городская администрация, и сказал, что организаторы митингов уже сейчас подают иски в суд на решение городских властей.
Напомним, что в Новосибирске уже собирался митинг против повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин до 65 и 63 лет соответственно. Одну из заявленных акций мэрия все-таки санкционировала. Так, 28 июня в Первомайском сквере пройдет акция, организованная комитетом «Пенсионеры за достойную жизнь».
Тем временем сегодня в Красноярске около 1 тыс. человек вышли на аналогичный митинг.
Гладченко тот еще организатор митингов. Возмутился? Понятно. Так ты возьми и по уму все сделай, а не на эмоциях. Да и вообще все эти митинги не ведут к нормальному диалогу.
Да какие ещё могут быть митинги?.. Они не нужны абсолютно, тем более с такими намерениями, как описывают.
Сбегутся оппозиционеры, в итоге тему реально изгадят и превратят в чистую политику, хотя это чистая экономия