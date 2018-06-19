Вслед за назначением Максима Волкова руководителем блока «Розничный бизнес» Сибирский банк заменил главу этого же блока Новосибирского отделения. Теперь вместо Елены Бородиной эту должность занимает Ольга Коновалова.

Как и Максим Волков, Ольга Коновалова приехала в Новосибирск из Барнаула. Она также начала свой карьерный путь в Алтайском отделении Сбербанка и с 2014 года вошла в аппарат Сибирского банка. С 2016 года Ольга Коновалова руководила каналом продаж и обслуживания в сети внутренних структурных подразделений Сибирского банка.

Как уточнили в пресс-службе Сибирского банка, Елена Бородина, ранее занимавшая должность заместителя управляющего и руководителя блока «Розничный бизнес» Новосибирского отделения, продолжит работу в аппарате Сбербанка. Какую именно она займет должность, пока не разглашается.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.