В руководстве Новосибирского отделения Сбербанка очередные изменения

 

Вслед за назначением Максима Волкова руководителем блока «Розничный бизнес» Сибирский банк заменил главу этого же блока Новосибирского отделения. Теперь вместо Елены Бородиной эту должность занимает Ольга Коновалова.

Как и Максим Волков, Ольга Коновалова приехала в Новосибирск из Барнаула. Она также начала свой карьерный путь в Алтайском отделении Сбербанка и с 2014 года вошла в аппарат Сибирского банка. С 2016 года Ольга Коновалова руководила каналом продаж и обслуживания в сети внутренних структурных подразделений Сибирского банка.

Как уточнили в пресс-службе Сибирского банка, Елена Бородина, ранее занимавшая должность заместителя управляющего и руководителя блока «Розничный бизнес» Новосибирского отделения, продолжит работу в аппарате Сбербанка. Какую именно она займет должность, пока не разглашается.

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