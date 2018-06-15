Конкуренцию Сергею Цивилеву на выборах главы Кузбасса составит бывший заместитель Амана Тулеева

В пятницу, 15 июня состоялось официальное выдвижение первого претендента на участие в выборах кузбасского губернатора. По этому случаю в Кемерове «Интерфакс-Сибирь» организовал пресс-конференцию.

Бывший замгубернатора Кемеровской области по строительству Эдуард Балабан пойдет на выборы главы Кузбасса 9 сентября 2018 года. Об этом он 15 июня сообщил журналистам на специально организованной пресс-конференции. Как передает «Интерфакс», Балабан собирается участвовать в выборах как самовыдвиженец. Финансирование избирательной кампании бывший работник областной администрации будет осуществлять за счет собственных средств и при помощи своих сторонников. Для того, чтобы выдвиженец был допущен к выборам, ему необходимо заручиться 10 тыс. подписей избирателей и пройти муниципальный фильтр (210 депутатов).

Через месяц команда Эдуарда Балабана представит избирателям план социально-экономических изменений на ближайшие пять лет. Тем не менее уже сегодня, по его мнению, ясна главная проблема области, которая требует решения. Так, в Кузбассе необходима поддержка малого бизнеса и диверсификация экономики.

Эдуард Балабан был заместителем Амана Тулеева меньше года: с декабря 2013 года до августа 2014 года. Прежде на протяжении трех лет возглавлял управление капитального строительства региона.

Врио губернатора Сергей Цивилев хотя и заявлял о своем участии в выборах и даже назвал, кто возглавит его предвыборный штаб, еще, вероятно, не уведомил об этом областной избирком, поскольку информации о его выдвижении пока нет на портале комиссии.

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