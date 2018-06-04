Сергей Цивилев рассказал, кто возглавит его предвыборный штаб

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о своих губернаторских амбициях и сообщил, что известный актер Владимир Машков согласился возглавить его общественный штаб.

В Кемерове в минувшие выходные прошла встреча врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и актера Владимира Машкова на полях девятого Международного фестиваля детских любительских кукольных театров «Кукла в детских руках». На своей официальной странице в соцсети ВКонтакте Цивилев поделился подробностями встречи, отметив, что с Машковым они беседовали «как старые знакомые, хотя встретились впервые».

Глава Кузбасса сообщил, что Владимир Машков в составе делегации от региона примет участие в Восточном форуме во Владивостоке в сентябре, и, кроме того, известный актер дал согласие возглавить предвыборный штаб Цивилева.

«Я собираюсь участвовать в выборах губернатора Кемеровской области и Владимир Львович согласился возглавить мой штаб общественной поддержки после выдвижения. Я очень благодарен этому незаурядному человеку за готовность работать вместе на благо Кузбасса», — говорится в сообщении врио губернатора.

Сам Владимир Машков отметил, что не прерывает связи с Кузбассом и с родным городом Новокузнецком. «Огромное спасибо за такое доверие. Кузбасс — это моя жизнь. Давайте вместе идти по пути роста и развития, чтобы Кузбасс стал самым прекрасным регионом страны», — цитирует пресс-служба администрации Кемеровской области Машкова.

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