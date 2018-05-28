28 мая на заседании правительства Новосибирской области разгорелся спор между главой региона Андреем Травниковым и мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Камнем преткновения стал вопрос о целесообразности отмены разрешений на строительство для ресурсоснабжающих организаций и собственников инженерных сетей, а также для возведения антенно-мачтовых сооружений.

«Вытянули» сети

Заседание началось с того, что врио министра строительства НСО Иван Шмидт сообщил присутствующим, что правительство России утвердило целевые модели для упрощения процедур при получении разрешений на строительство. Это призвано устранить бюрократические препятствия для бизнеса и, соответственно, повысить его инвестиционную привлекательность. В Новосибирской области также существует проектная карта для реализации этого распоряжения федерального центра. Предметом дискуссии стало получение разрешений на строительство ресурсоснабжающими организациями и собственниками инженерных сетей.

По словам Шмидта, «ресурсники» поставлены сейчас в достаточно жесткие условия: они должны обеспечить объекты капитального строительства инфраструктурой в определенные сроки. Между тем, если освободить «ресурсников» от получения разрешения на строительство, они все равно должны будут заключить договор по техприсоединению и в любом случае выполнят свою работу, но с меньшими затратами по времени.

Врио губернатора области согласился с руководителем ведомства. По его словам, сейчас государство фактически получает разрешение на строительство само у себя: собственниками сетей в подавляющем большинстве случаев являются муниципальные предприятия. «В частности, если мы говорим про Новосибирск, то это МУП «Горводоканал», Сибирская генерирующая компания. Прежде, чем начать работу, они в любом случае спрашивают разрешение на присоединения сети и на проведение земляных работ», — заметил руководитель региона.

Однако мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ответ подчеркнул, что это верно лишь отчасти, так как в городе есть много частных сетей, а порой встречаются и такие, где владелец не определен. «Так сложилось исторически, — подчеркнул он, обращаясь с к Андрею Травникову. — Это не только городские структуры, но и предприятия (негосударственные). Конечно, если бы это все было передано, и завершилось, это была бы другая ситуация. Но ведь процесс передачи не завершен».

Андрей Травников в свою очередь спросил, чего добивается мэр: запретить собственникам реконструировать сети, или заставить их каждый раз брать разрешение на строительство?

«Да ради бога! Я вообще не понимаю. Это парадоксальная ситуация. Обычно муниципалитет просит у правительства региона «упростить жизнь». Здесь же другая ситуация: правительство региона выходит с инициативой упрощения процедуры, и город говорит: «нет, не надо». Ну не надо, так не надо!», – заявил руководитель области.

Высокие антенны и горючие фасады

Еще одним «яблоком раздора» между областной и городской властью стало рассмотрение вопроса, касающегося антенно-мачтовых сооружений связи. Иван Шмидт объяснил, что устраняя бюрократические препятствия для операторов связи, правительство способствует созданию скоростной сети для быстрой передачи данных. Мэр Новосибирска попросил объяснить, что попадает под определение антенно-мачтовых сооружений.

«Под понятие «антенно-мачтовое сооружение» попадает даже антенна в частом секторе. Поэтому в законопроекте есть «границы». Предлагается включить определение антенно-мачтовые сооружения связи высотой до 40 метров включительно. Если сооружение выше 40 метров, то тогда разрешение на строительство требуется», — пояснил Иван Шмидт.

Между тем, в перечень объектов, которым не требуется разрешение на строительство, предлагается внести дороги четвертой и пятой категории и устройства навесных вентилируемых фасадов. С последним согласились не все, объяснив, что во время ремонта фасадов недобросовестные подрядчики могут использовать горючие материалы. И привели примеры, когда в России пожары начинались именно с фасадов. «В Новосибирске в частности», — добавил Анатолий Локоть.

Тем не менее, несмотря на все разногласия, правительство Новосибирской области поддержало проект закона. Теперь документ будут детально рассматривать депутаты законодательного собрания.

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